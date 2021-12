„Umřel mi můj nevlastní bratr. To je samo o sobě tragédie… a teď jsme ještě tady, daleko,“ řekl ČT dojatý Josef Kalina, který byl dlouholetým Lopraisovým navigátorem. Nyní se v Džiddě chystá na sobotní start Rallye Dakar v kategorii Klasik. „Faktem je, že on nás vidí a my pojedeme za něj,“ dodal se slzami v očích.