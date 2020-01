„Dvanácté místo moc neberu. Loni jsme se tetelili jinak,“ připomněl pilot stáje MP-Sports výsledek, který je v automobilech českým rekordem. „Neúspěchy k závodění patří, ale jestli je tohle neúspěch, tak je ještě poměrně komfortní.“

Přiznal, že speciál Ford Raptor RS Cross Country nedokázal dostat do takové rychlosti, jakou si představoval. „Moc nám to nejelo. Ani v jedné etapě jsme se nedostali do desítky. Ale abych se nerouhal, dokončit Dakar je vždycky skvělé,“ poznamenal.

Martin Prokop na Rallye Dakar

2016 14. místo

2017 11. místo

2018 7. místo

2019 6. místo (český rekord)

2020 12. místo

Pravdou je, že sedmatřicetiletý jezdec měl smůlu už před startem Dakaru. V říjnu havaroval v Maroku, což odnesl těžkým zraněním jeho dvorní navigátor Jan Tománek. Toho musel nahradit Viktor Chytka.

Jenže tréninkový karambol Prokopova týmového kolegy Martina Kolomého už v Saúdské Arábii si vynutil změnu strategie. Původně počítal s pomocí posádky druhého vozu, ale nakonec musel vyrazit do pouště sám.

Jihlavský pilot měl v minulých týdnech v hlavě dvě nehody. „Kluky jsem nakládal do vrtulníku. To nevymažete. Poznamenalo mě to. Pochopil jsem, že mi v erzetách chybí bývalá razance. Auto jsem spíš šetřil,“ krčil rameny.