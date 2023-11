Víc než dakarské vozidlo připomíná pohupující se ‚kachna‘ autíčko hipíků mířících na festival do Woodstocku. Přesto se dvojice odvážných Češek vydá s Citroënem 2CV na Rallye Dakar Classic, tedy klání historických aut. I když se v případě Barbory Holické a Lucie Engové jedná o zkušené účastnice automobilových soutěží, půjde o dobrodružství. S ikonickým vozítkem totiž v lednu zažijí dakarskou premiéru.

Barbora Holická a Lucie Engová | Foto: Zuzana Horáková

Tento oblíbený typ Citroënu slaví tři čtvrtě století existence. Jeho účast na Rallye Dakar Classic tak byla pro šestatřicetiletou pilotku Báru Holickou, která je držitelkou prestižní Ceny Elišky Junkové a má s vozy francouzské značky zkušenosti, jasnou volbou.

„Dakar je obrovské lákadlo. Samozřejmě nás zajímá i hlavní soutěž. To nebudeme zastírat a jednou bychom ji chtěly vyzkoušet a opravdu závodit. Jenže z finančních důvodů jsme zvolily kategorii Classic, která je výrazně dostupnější. Nemáme v zádech výrazného sponzora. Jdeme nízkorozpočtovou cestou, a i když nám pomohl Citroën, dáváme do toho své prostředky,“ vypráví Holická, která obětovala úspory a vypůjčila si.

Citroën 2CV považuje za srdcovku a s vozy s dvojitým šípem ve znaku má svou historii. „V českém mistráku v rallye jsem závodila s modelem DS3 R1, ale loni a letos jsem nejela, protože jsem šetřila na Dakar. Ještě mám Saxo na závody do vrchu, takže i s ‚kachnou‘ mám tři citroëny,“ přiznává.

Kvůli střídání ponožek vezou i minipračku

Lucka Engová coby se sestra slavného závodníka, který Rallye Dakar absolvoval v roce 2021 v bugině, bratra tehdy na aplikaci sledovala od rána do večera. „Hlídala jsem, kde se v pouštním terénu nacházejí a jestli nemají nějaký problém. Dakarem jsem načichla jen takhle na dálku a pak i z vyprávění zážitků, kterých měl nepočítaně,“ vzpomíná.

Auto vyrobené v roce 1979 koupila Holická v březnu na doporučení mechanika Tomáše Nerudy, který se zabývá stavbou ‚kachen‘. Aby zvládla nezvyklé řízení a jízdní vlastnosti, jezdila s ním do konce června do práce. Přestavba vozu s převrtaným motorem o obsahu 650 ccm pak byla v rámci projektu Duckar docela fofr.

„Nejdřív šlo auto na rozborku, spousta věcí se musela vyvařit, dodal se bezpečnostní rám. Před měsícem jsme ještě tvrdě testovaly v Milovicích, kde dostalo zabrat. Ve zbytku času se v dílně vyztužila slabá místa a ladily se dakarské detaily,“ říká před odjezdem na trajekt do Barcelony.

V posledních dnech si zkoušely pásy, rozhodovalo se, kam přidělat navigační přístroje nebo držák na kamerku. Řešily i nocování ve stanu a jak budou bivakovat, kontrolovaly technické předpisy, balily proviant a další věci, aby se na nic nezapomnělo. „Bereme s sebou i minipračku, protože na větší množství závodních ponožek jsme se nezmohly. Abychom je mohly střídat, budeme si je prát,“ usmívá se.

Pod vlajkou Czech Samurais

Do Saúdské Arábie odcestují Holická s Engovou jako členky týmu Czech Samurais, v němž vedle pilota Ondřeje Martince figuruje i Ollie Roučková, která má s účastmi na Rallye Dakar značné zkušenosti. „Kdybych se před rokem nepotkala s Ollie a nezjistila, co je potřeba, aby se člověk na Dakar přihlásil, asi bychom se teď na odjezd nepřipravovaly,“ popisuje sblížení.

Aby zjistila, o čem Dakar je, byla se Holická letos v lednu v Saúdské Arábii podívat. S Roučkovou se pak domluvily, že mohou jet v jejím týmu. Dělí se o provoz doprovodného auta, kde se povezou náhradní díly a pojede v něm i mechanik.

Rallye Dakar Classic, se jede po terénních cestách, částečně v písku, kde se mohou objevit i mírné duny. „Na měřených úsecích budu číst rozpis z roadbooku, který dostaneme denně před etapou,“ zmiňuje Engová.

„Je to vlastně slepá mapa, kde šipka ukazuju, že se má jet například sto kilometrů rovně a pak za keříkem v sedmdesátistupňovém úhlu odbočit na severovýchod. Připomíná to orienťák, kde se musí dodržovat určité průměrné rychlosti a pravidelnost. Ale bude to také adrenalin, jde o to mít co nejmíň trestných bodů a být na místě včas.“

Poněkud divoká a vybarvená ‚kachna‘

Nezvyklé zbarvení a design vozu, který navrhl uznávaný pop artový výtvarník a performer Josef Rataj, je originální a vzbuzuje ohlas fanoušků nejen v Česku. „Design je pěkně barevný a trochu divoký, ale myslím, že k nám jako holkám sedí. Každý se nad tím usměje a začíná se líbit i našemu mechanikovi Tomášovi,“ culí se Holická.

„Chceme dojet, to je naše ambice. A má to i historický podtext. Na prvních Dakarech v Africe jelo podle mých zjištění čtrnáct ‚kachen‘. Naposledy se objevila v roce 2007, ale ani v jednom případě nedojely do cíle. Proto je naším primárním cílem dovést tento typ Citroënu poprvé na cílovou rampu. Dakar je prostě o nadšení a příbězích,“ dodala.