Tomu se říká smůla. Jen pár dní před startem Rallye Dakar musel tým Tatra Buggyra ZM Racing udělat zásadní změnu ve složení posádky nového kamionu Tatra Buggyra EVO3. Martin Šoltys se bohužel ve finální části přípravy na slavnou soutěž zranil.

Kvůli zranění nebude Martin Šoltys v lednu řídit vůz Tatra Buggyra EVO3 | Foto: Se svolením Buggyra Media

„Podařilo se nám však zajistit adekvátní náhradu, abychom mohli pokračovat v testovacím programu s kapotovaným speciálem. Martina zastoupí zkušený Nizozemec Pascal de Baar. Věřím, že spolupráce na projektu EVO3 bude fungovat,“ uvedl v týmové zprávě šéf Buggyry Martin Koloc.

Šoltys je pochopitelně velice zklamaný. „Přijít o debut Tatry Buggyra EVO3 těsně před startem se nedá ani popsat. Moc mě to mrzí, že jsem týmu zkomplikoval situaci. Je to smůla, ale to ke sportu patří. Teď se musím věnovat léčbě, celému týmu budu držet palce aspoň z domova,“ sdělil.

De Baar si příležitosti řídit tatru váží

Pascal de Baar, který měl v lednu původně za volantem trucku MAN plnit roli rychlé asistence pro tým Boucou Assistance, příležitost řídit Tatru uvítal. „Vážím si toho, že jsem byl osloven právě já. Tatra má na Dakaru už desítky let skvělé jméno. Je to čest pilotovat tak výjimečný vůz, jakým nová Tatra Buggyra EVO3,“ vzkázal nizozemský jezdec, jehož navigátorem bude krajan Gijsbert Verschoor. Mechanikem zůstává Tomáš Šikola.

Tím se definitivně zkompletovala sestava týmu, kterou tvoří v kategorii automobilů Aliyyah Koloc s vozem RedLined Revo T1+ a s kamiony Tatra Phoenix ostřílený Jaroslav Valtr a nováček Daniel Stiblík. Prvně jmenovaný bude obhajovat páté místo.

Rallye Dakar se jede od 5. do 19. ledna 2024 v Saúdské Arábii. Start je ve městě Al-UIa, trasa vede do legendární oblasti Empty Quarter a končí v Yanbu na břehu Rudého moře.