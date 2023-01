Proti minulosti je v Saúdské Arábii podél trati víc lidí. Jak zahraničních turistů, tak i místních. Na jednu stranu je to skvělé. Atmosféra je čím dál lepší, ale někteří příznivi hazardují. Aby si vyfotili vozy z co nejmenší vzdálenosti. Pilotům stojí takřka v cestě. Stejně jako italský důchodce.

Dá se tahle skutečnost nějak ovlivnit? Čeští kamionoví jezdci se shodují, že uprostřed pouště není reálné, aby organizátor diváky jakkoli kontroloval a umravňoval.„Na trati rychlostních zkoušek nelze zabezpečit, aby každý blbec, co se tam objeví, nestál tak blízko stopy a neohrožoval jak svůj život, tak i posádku vozidla,“ říká Jaroslav Valtr.

Dakar není Barum Rallye

Podle jezdce, který v neděli skončil v barvách stáje Buggyra v kategorii kamionů pátý, je v kabině obtížné reagovat na náhlé situace. „Řítící náklaďák v písku spíš udržujeme v kurzu. Vídal jsem to denně. Na dunách přede mnou uskakují lidé a ani si neuvědomují, že kolikrát nejsem schopný auto uřídit. Když zatočím volantem, trvá to pět metrů, než auto zareaguje,“ upozorňuje.

Dakar není Barum rallye, kde jsou divácké zóny. I tam se však pořadatelům na rychlostních zkouškách dlouhých okolo dvaceti kilometrů pokaždé nedaří nepozorné fanoušky ohlídat. „Dakar je navigační soutěž. Jezdí se v opuštěných lokalitách. Při erzetách o délkách několika stovek kilometrů není možné lidi nějak organizovat,“ myslí si druhý v pořadí kamionů Martin Macík.

„Lidé asi nepřemýšlejí, kde mohou stát. Pokud se jedná o fanoušky našeho týmu, tak jim určité informace poskytuju a hlavně jim vzkazuju, ať stojí v bezpečné vzdálenosti od trati,“ pokračuje.

Osobní bezpečí si podle Macíka musí každý sám vyhodnotit. „Snažím jet co nejrychleji. Chci vyhrát, a proto v dunách hledám nejrovnější cestu, ale musím počítat s tím, že jsou místa kam nevidím a nevím, co mám kolem sebe,“ krčí rameny pilot týmu MM Technlogy.Loprais měl před odstoupením kvůli policejnímu vyšetřování na druhého v pořadí a pozdějšího vítěze Januse van Kasterena náskok 27 minut. „Ten by se dal ve zbývajících pěti etapách rozumnou jízdou udržet. Aleš bohužel doplatil na smutnou událost,“ tvrdí legendární navigátor Josef Kalina.

Italští fanoušci se Lopraisovi omlouvali

„Nejspíš přišel o vítězství. Navíc na něm zůstane stín smrtelné havárie, a to navzdory tomu, že se při vyšetřování sebemenší zavinění z jeho strany neprokázalo. Ital šel nehodě naproti a Van Kasteren se nechal slyšet, že takhle vyhrát nechtěl,“ krčí Kalina rameny.

Legendární Dakar je synonymem smrti. Přesto dobrodruzi dál riskují životy

Je překvapený, že k nějakému incidentu nedošlo už dřív, kdy se jezdilo v Jižní Americe. „Diváků a temperamentnějších tam bylo mnohem víc. Lidé se kolikrát rozprchli před nedobrzděným kamionem, ale nikdy se nic nestalo. Tohle byla smůla a osud. Rusové se mohou za rok teoreticky vrátit a šance na vítězství se zase posune oblasti teorie,“ má jasno.

Italští fanoušci se den po nehodě přišli Lopraisovi za kolegův nesmysl omluvit. V jejich výpovědích stojí, že ho upozorňovali, aby nevstupoval pod dunu, kam nebylo vidět. Přesto tam šel.„Byl to vrchol hlouposti. Omluvou se mu život nevrátí a Alešova šance na dakarský triumf také ne,“ soudí Valtr.