Dakar volá a hlásí se o slovo. Už jen dny zbývají na doladění posledních detailů. Pak nastane první novinka organizátorů Rallye Dakar. V minulosti cestovali účastníci Rallye Dakar do francouzského Marseille, kde odevzdali techniku, letos poprvé zamíří ještě víc na jih do španělské Barcelony, kde proběhnou komplet celé přejímky.

Martin Macík se rozloučil s fanoušky před odjezdem na Dakar 2024 | Foto: se svolením MM Photography

„Musíme odevzdat techniku. Sbalit všechno na Dakar se nikdy nepovede, ale pokusíme se udělat maximum. Pak si trošku odfrkneme. Já ale spíš psychicky, fyzicky ne. Budu trénovat, jak jen to půjde, jak za volantem, tak kondičně,“ nastínil Martin Macík plány na nejbližší dny.

Sám ještě podnikne několik jízd, ale spíš, aby se udržel v kondici. Návštěva posilovny je pak samozřejmostí, v případě 34letého rodáka z Benešova i o Vánoce. „I přes Vánoce budu cvičit, abych zamakal na kardiu, syrové vytrvalosti, dobře jíst, spát, zkrátka co má dělat vrcholový sportovec,“ podotýká druhý muž celkového pořadí posledního ročníku Rallye Dakar.

Macík touží po celkovém prvenství, aby si mohl domů přivézt největší sošku beduína. Nicméně základním cílem je umístění v elitní pětce.

„Když se s odstupem času na výsledky podívám, tak si řeknu, že byl sakra dobrý. Vím, jak moc kvalitní tým za sebou mám. Každý maká celý rok a pak se mu těžko říká promiň. Chceme vyhrát, ale to chce každý,“ říká.

Několik novinek

Organizátoři si ale pro nadcházející ročník Rallye Dakar přichystali několik novinek. První z nich bude maratónská etapa rozdělená do dvou dnů, kompletně celá se pojede v poušti Empty Quarter. „Udělali změny na poslední chvíli, což hodně zamíchá vším, protože představili úplně něco jiného, než jsme všichni očekávali. Dakar bude těžký, náročný a možná nejtěžší v Saúdské Arábii,“ má jasno Macík.

Sobotní prezentace Martina Macíka a jeho posádky v Sedlčanech:

Zdroj: Youtube

Společně s navigátorem Františkem Tománkem si vyzkoušeli například trénink pomocí simulátoru na počítači. „Dvakrát jsme si k tomu sedli a podle toho navigovali. Je to dost reálná navigace. Samozřejmě je to hra, ale dá se leccos nacvičit. Člověk sedí v simulátoru a drží volant. Posádka pak spolu může komunikovat,“ poodhaluje Macík. „Rozebírali jsme navigaci, co je realistické, co už ne. Tohle všechno spojené,“ dodává Tománek.

V týmu tak nyní nastává období, kdy každý hledí na zdraví. V případě Tománka zvlášť. Před dvěma lety mu jeho dcera poranila rohovku. „Zrovna mi to ráno říkala dcera, zda si to pamatuji. Tak jsem řekl, že ano a že se tohle nesmí už nikdy stát,“ komentoval s úsměvem Tománek.

Nejvíc napnutý tak bude šéf týmu Martin Macík starší. „Podle něj bychom se měli doma zamknout a posílá nám vitaminy, které jsou nejlepší. Teď už nám chodí zprávy, abychom se nenakazili, nedostali blbou rýmu, angínu, což by bylo nepříjemné pro všechny. Podmínky na Dakaru nejsou v tomhle směru ideální. Takže si držet odstup,“ uzavírá Tománek.