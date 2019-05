Rakouský pilot se letošního klání v Monte Carlu nedožil. Zemřel minulý týden ve věku 70 let, ale nebylo jediného návštěvníka tradičního závodu, který by si na vídeňského rodáka nevzpomněl. Svět si ho pamatuje jako zarputilého chlapíka, který se nechtěl smířit s žádnou porážkou a nekompromisně šel za svým cílem.

Svědčí o tom jednak hojně popisovaný moment z roku 1976, kdy při děsivé nehodě na Nürburgringu málem uhořel, ale o 43 dní později se se zjizveným obličejem od popálenin a plastických operací objevil na startu v Monze…

Titul o půl bodu

Hodně vypovídá i jeho souboj o titul v roce 1984. Se svým parťákem a velkým soupeřem ze stáje McLaren Alainem Prostem ovládli 12 ze 16 závodů. Pět jich vyhrál Lauda, sedm vavřínů si připsal Prost. O prvenství se rozhodovalo až v posledním klání sezony v Estorilu. Po nezdařené kvalifikaci stál Lauda na startovním roštu až na jedenáctém místě.

Jenže v závodě se dokázal probít na druhou pozici za prvního Prosta. A díky tomu, že se v Monaku tenkrát uděloval pouze poloviční počet bodů, se stal potřetí šampionem. Malého Francouze pokořil o pouhý půlbod.

Byl to pochopitelně nejmenší rozdíl v historii a zároveň Laudův poslední závod v F1. V posledních letech působil jako čestný předseda Mercedesu.

S podpisem na kapotě

A vozy německé stáje jely včera s jeho podpisem, červenou svatozáří a červenou hvězdou na kapotě. Kromě toho vezli piloti na obou vozech nápis „Danke Niki“.

Grand Prix v Monte Carlu se stala kořistí Lewise Hamiltona z výše jmenované stáje. Současný suverén F1 musí mít na Laudu jen ty nejlepší vzpomínky. Byl to právě on, kdo Brita v roce 2012 přemluvil, aby z McLarenu přešel do týmu s trojcípou hvězdou ve znaku. „U nás můžeš dokázat to, co se povedlo Schumacherovi,“ říkal tehdy Lauda mladíkovi s jedním titulem.

Nemuselo se mu zdát, že by mohl Němce se sedmi prvenstvími ohrozit. Jenže nyní se to pomalu stává realitou. Hamilton letos útočí už na šestý vavřín. „Tahle výhra patří Nikimu,“ prohlásil za cílem.