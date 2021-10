Jezdil tvrdě, kolikrát za hranou. Dokonce měl kvůli drsnému stylu problémy s některými soupeři. Populární a věčně rozesmátý mladík s řádně narostlou kšticí ve stylu afro zahynul přesně před deseti lety při Velké ceně Malajsie na okruhu v Sepangu. Čtyřiadvacetiletému Simoncellimu se stal osudným pád ve druhém kole závodu MotoGP.

V pravotočivé zatáčce vletěl přímo pod kola Američana Colina Edwardse a krajana Valentina Rossiho, kteří se mu v rychlosti okolo 150 kilometrů v hodině neměli šanci vyhnout.

Mistr světa z roku 2008 v kubatuře do 250 ccm utrpěl těžká zranění hlavy, krku a hrudníku. Při transportu na kliniku navíc dostal infarkt. Tři čtvrtě hodiny po karambolu jeho mladý život vyhasl.

Byli jako bratři

Pro motorkářský svět to byl šok. Rodák z letoviska Cattolica na pobřeží Jaderského moře se totiž mohl stát nástupcem fenomenálního Rossiho. Mohl, nebýt nešťastné nehody.

Podle jeho vrstevníka Lukáše Peška se dalo střetu se soupeři vyhnout. „Kdyby v pravý čas nakloněnou hondu odhodil a kontrolovatelně upadl, mohlo to pro něj dopadnout líp. Jenže jak se snažil stroj udržet na trati, skončil pod koly Rossiho a Edwardse,“ řekl Deníku bývalý český závodník mistrovství světa.

Zvlášť pro prvně jmenovaného se jednalo o nesmírně těžký moment. Se Simoncellim ho pojil přátelský vztah. Trénovali spolu, slavný Rossi talentovanému krajanovi radil. To trvalo až do doby, kdy o osm let mladší Marco přestoupil do MotoGP a stali se z nich rivalové. Krutým paradoxem je, že to byla právě Rossiho ducati, která narazila do Simoncelliho hlavy a způsobila fatální následky.

Zdroj: Youtube

„Byl jako můj mladší bratr. Silný na trati, milý v životě. Pořád tomu nemohu uvěřit, bude mi chybět,“ prohlásil tehdy jezdec přezdívaný „The Doctor“. „Budu na něj vzpomínat s úsměvem, který on vždycky nosil na tváři. Jsi skvělý a já tě budu mít navždy ve svém srdci,“ dodal devítinásobný mistr světa, s jehož plakátem nad postelí Simoncelli svého času usínal.

Mezi obětmi je i Čech

Podle dostupných informací zahynulo v silničním světovém šampionátu (první ročník se jel v roce 1949) devětačtyřicet závodníků. Nejvíc obětí si šampionát vyžádalv 50. až 80. letech. V minulosti zemřeli také tři jezdci při československé Velké ceně, která se jezdila na starém okruhu u Brna.

Byl mezi nimi i František Boček, který v roce 1969 v závodě do 350 ccm upadl na Veselce na rozteklém asfaltu. V bezvědomí byl s vážným poraněním hlavy převezen do nemocnice, kde druhý den ráno skonal.

Lukáš Pešek: Marco byl předurčen, aby vládl MotoGP

S Markem Simoncellim se často potkával bývalý český závodník a nyní motocyklový trenér Lukáš Pešek. Byli podobně staří a znali se už ze závodů minibiků.„Začali jsme se vídat v době, kdy nám bylo kolem deseti let. Pak jsme procházeli dalšími kategoriemi. Co se týká účasti v šampionátech, byl vždycky o krok přede mnou,“ vypráví jezdec, který v roce 2007 vyhrál dvě Velké ceny a ve třídě do 125 ccm obsadil v mistrovství světa čtvrté místo.



Jaký byl Marco?

Fantastický závodník a superhvězda. Byl to příjemný člověk a oblíbenec celého depa. Na trati byl ale nekompromisní, mezi soupeři si nadělal nepřátele.



Kam to mohl dotáhnout?

Byl předurčen k tomu, aby vládl MotoGP. Bohužel se mu stalo osudným to, před čím ho okolí varovalo. Říkali mu, že jezdí za hranou a že by měl zvolnit. Potřeboval se trochu zklidnit a mohl sbírat tituly. K tomu už ale bohužel nedošlo.



Riskoval hodně?

Ano, ale situace, při níž přišel o život, neměla s riskováním zase tak moc společného. Za každou cenu se snažil udržet motorku na trati. Měl se ale pustit řídítek a nechat to být.



Jsou závody motocyklů nebezpečné?

Když se kouknu na letošní sezonu, tak bych s tím skoro souhlasil. V elitních šampio-nátech zahynuli čtyři mladí kluci. Největší nebezpečí spočívá v tom, jako to bylo se Simoncellim. Tedy že jezdec spadne a zezadu ho někde přejede.