Velká cena Bahrajnu formule 1 se 22. března kvůli obavám z šíření nákazy koronavirem pojede bez diváků. Oznámili to pořadatelé druhého závodu sezony. Minulý rok během třídenního programu dorazilo na okruh v Sáchiru rekordních 97 tisíc fanoušků, z toho 34 tisíc navštívilo nedělní závod pod umělým osvětlením.

Jezdec stáje Ferrari Charles Leclerc z Monaka (vpředu vpravo) a a jeho kolega z Ferrari Sebastian Vettel z Německa (vpředu uprostřed) po startu Velké ceny Bahrajnu. | Foto: ČTK

Bahrajn podle agentury Reuters eviduje 83 nakažených. Grand Prix je podle pořadatelů v tomto ohledu vysoce riskantní záležitostí. "Na tak velkou sportovní akci by přicestovaly tisíce turistů ze zahraničí a dostaly se do těsného kontaktu s domácími fanoušky. To by v současnosti nebylo správné," uvedli pořadatelé.