Devátá etapa dlouhá 891 kilometrů (měřený úsek 415 km) vedla z Vadí ad-Dauásir do Harazu. A znovu byla velice svižná. „Ze začátku jsme jeli po kamenité cestě plné zatáček na takovou skalnatou plošinu, potom přes štěrková řečiště a nakonec písčitými pláněmi. Etapa mi přišla zajímavá a bylo to fakt rychlé,“ popsal Tůma.

Na 76. kilometru etapy měli nečekanou práci organizátoři. Na trať se dostalo stádo volně žijících velbloudů, které pořadatelé rozehnali až pomocí vrtulníků. „Zahlédl jsem je, ale rychle jsem to musel pustit z hlavy a hlídat si navigaci, což mi šlo tentokrát na jedničku. Vůbec jsem nezabloudil a nikde se zbytečně nezdržel,“ prohlásil českokrumlovský rodák.

Jezdce týmu BARTH Racing v Saúdské Arábii konečně nezbrzdily žádné vážnější defekty. „Jen v první části jsem si v jedné prohlubni narazil ráfek předního kola a ucházela mi pneumatika. Naštěstí nebyla proražená a stačilo ji jen dofouknout,“ řekl Tůma, který jde do závěrečných tří etap ve formě. „Teď nás čekají ještě dvě maratonské etapy, takže na stroj chystáme nové gumy a olej. Opřu se do toho a uvidím, co mi podmínky dovolí. Osobně se cítím dobře. Tělo už je sice unavené, ale není to nic, co by mě mělo zastavit,“ dodal bojovně Tůma.