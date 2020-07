Společně s Hamiltonem pokleklo 13 jezdců. Zbylých šest - Charles Leclerc, Max Verstappen, Carlos Sainz, Lando Norris, Antonio Giovinazzi a Daniil Kvjat - zůstalo stát.

Jezdci měli k akci proti rasismu v pátek schůzku, na které někteří vyjádřili nesouhlas s plánem společně pokleknout. "Vylíčil jsem jim, že mlčení ve skutečnosti znamená spoluúčast. A v některých případech se mlčí," uvedl Hamilton, který se v posledních týdnech angažuje v protirasistických akcích.

"Pořád existují lidé, kteří zcela nerozumí tomu, co se děje a jaký je důvod těchto protestů. Já se to snažím vysvětlovat a působit na co nejvíce lidí," řekl britský jezdec.

Leclerc a Verstappen už před závodem na twitteru vysvětlili, proč se rozhodli nepokleknout. "Podle mě záleží na faktech a chování v každodenním životě spíš než na formálních gestech, které v některých zemích mohou být považována za kontroverzní. Nepokleknu, ale to ani v nejmenším neznamená, že proti rasismu bojuji méně než ostatní," uvedl monacký pilot Ferrari Leclerc. "Na rovnosti a boji proti rasismu mi hodně záleží, ale mám za to, že každý má právo vyjádřit se podle svého," napsal Nizozemec Verstappen z Red Bullu.