Při pohledu na ten karambol tuhla v žilách krev. Při Velké ceně Katalánska silničních motocyklů došlo v kubatuře MotoGP k hromadné havárii. Hned v první zatáčce spadlo pět jezdců. Jedním z nich byl i úřadující mistr světa a lídr seriálu Francesco Bagnaia, kterému následně Jihoafričan Brad Binder přejel přes nohu. Ital Bagnaia byl převezen do nemocnice. Pokračovat nemohl ani jeho krajan Enea Bastianini, který havárii zavinil.

Filip Salač. | Foto: Se svolením Gresini Racing

Podle hlavního lékaře šampionátu Ángela Charteho by nemělo být Bagnaiovo zranění vážné. „Motorka mu přejela stehenní a holenní kost. Na rentgenu jsme objevili menší poranění, ale nevíme, zda je aktuální, nebo staré. Proto jsme ho poslali do nemocnice,“ uvedl Charte v prohlášení.

Závod, který byl po pauze restartován, vyhrál Španěl Aleix Espargaró a navázal na triumf ze sobotního sprintu. Pro druhé vítězství v sezoně po úspěchu v Silverstoneu si dojel před týmovým kolegou a krajanem Maverickem Viňalesem. Stáj Aprilia díky nim oslavila premiérový double v MotoGP.

Na trati vydržel jen devět kol

Filip Salač nedokončil po technických problémech závod Moto2 a podruhé v sezoně nebodoval. V červnu v Assenu se nedostal do cíle poté, co mu došel benzín. Po Barceloně klesl v průběžném pořadí MS z šestého na osmé místo. Závod vyhrál Brit Jake Dixon, šestým místem si upevnil vedení v šampionátu Španěl Pedro Acosta.

Salačovi okruh v Barceloně nesedí, což se potvrdilo i v sobotu. Závod mistrovství světa tam dokončil jen v roce 2020. Tentokrát musel poprvé v sezoně absolvovat i první část kvalifikace, protože se v kombinaci tréninkových časů nevešel mezi postupující čtrnáctku. Do závodu odstartoval z 13. místa, hned v úvodu ale vyjel mimo trať a propadl se na 18. příčku. Nakonec na trati vydržel jen devět kol.

„Takový den jsme rozhodně neočekávali. Na roštu jsem nemohl zařadit neutrál, start se mi nepovedl a v první zatáčce jsem vyjel z trati,“ sdělil Salač na webu týmu Gresini. „Po návratu jsem bojoval. Koukneme se na data, abychom zjistili, co se stalo. Mrzí mě to kvůli týmu, protože jsme mohli udělat dobrý výsledek. Napravíme to v Misanu,“ dodal.