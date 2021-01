Zatímco jeho ostřílený parťák z kategorie prototypů i týmu Buggyra Josef Macháček, se mohl usmívat pod vousy, dakarský nováček a jediný český závodník, který se postavil na start závodu F1, se potýkal s technickými problémy.

V poušti totiž ztratil vozem Can-Am DV21 více než pět hodin. „Tak konečně jsem si to vychutnal. Stalo se to, před čím mě všichni varovali. Dakar je prostě dlouhý a nevyzpytatelný,“ líčil po dojezdu čtyřiačtyřicetiletý český jezdec.

„Auto jelo od začátku jen na zadní pohon a zřejmě kvůli tomu se přehřívaly zadní poloosy, praskla jedna pak i druhá,“ vyprávěl jezdec vozidla s číslem 396.

Třicet kilometrů před cílem museli s navigátorem Vlastimilem Tošenovským udělat provizorní opravu, která zajistila to, že s velkou ztrátou dojeli do cíle. „Nicméně jedeme dál, a o to větší zábava to bude,“ řekl Tomáš Enge v bivaku, kam dorazil až v devět večer.