Cais se naladí na Barum Rally v Řešově. Hlavní je zase sedět za volantem, říká

Rallyový jezdec Erik Cais se od pátku do soboty představí v polském Řešově, kde před dvěma lety vyhrál. „Mám to tam mám rád. Tehdy se jelo na mokru, což mi vyhovuje. Uvidíme, jak to bude vypadat letos,” říká Cais před asfaltovou soutěží, která pro něj bude generálkou na Barum Rally (18.-20. srpna).

Tým Orsák Rallysport se bude v Řešově snažit nastavit vůz Škoda Fabia RS Rally2 na asfaltový povrch | Foto: Se svolením Jana Froňka