Byl to parádní zážitek, když se Erik Cais mohl při nedávné Azorské rallye poměřovat s legendárním Sébastienem Loebem. Pro jezdce z Fryštáku to však nebylo uprostřed Atlantiku první střetnutí s devítinásobným mistrem světa a mužem, který na Rallye Dakar třikrát vyválčil druhé místo.

Erik Cais | Foto: Páteník/Sportegy

Jako kluk považoval Loeba za jeden ze svých vzorů. „Není jen vynikajícím jezdcem rallye, ale vlastně multisportovním talentem. Asi je málo disciplín, kde mu volant neprošel rukama,“ poznamenal třiadvacetiletý mladík, který startuje v kategorii WRC2.

Loeb je známý jako kliďas a příjemný chlapík. „Na přejezdech jsme obvykle zastavovali na stejných místech a prohodili pár slov. Je skvělé, že v helmě jsme každý sám za sebe, ale když je čas, dá se povyprávět, jak jde život a jak se člověku daří. Sébastienem je pohodář. Vůbec nic ho nevyvede z míry,“ vyprávěl český pilot.

Dokazoval, proč má devět titulů

Na azorském ostrově São Miguel proti sobě nestáli na začátku dubna poprvé. Potkali se už na Rallye Monte Carlo nebo Rallye du Var ve Francii. Premiérově se však utkali ve stejných vozech Škoda Fabia RS Rally2.

Cais jednu rychlostní zkoušku vyhrál a mistra volantu nechal za sebou. „Povedla se mi, ale nemáme přístup datům a tak nemohu porovnat, v čem jsem byl v té erzetě lepší. Ale zhruba vím, jak jsem jel. Bylo to rychlé, ale neriskoval jsem. Měl jsem to pod kontrolou, byla to dobrá jízda,“ vyprávěl rodák ze Zlína, jehož na Azory pozvali pořadatelé rallye.

Zádrhel, náhradnice, fitko a psycholožka. Jak Podpatky na plynu cílí na Maroko

„Splnil se mi sen, byl to báječný pocit, ale pořád je to jedna rychlostní zkouška. Na zbylých nám ukazoval, proč je devítinásobným šampionem. Byla neuvěřitelná škola sledovat, jak jezdí a jak se chová,“ prohlásil Cais.

Ikonická zkouška Sete Cidades, kde řidič na jedné straně vidí oceán a na druhé vyhaslý kráter sopky, budí respekt. „Auto se případně nemá o co zastavit a svah po vámi se sklání do třistametrové hloubky. Navíc to je zatáčkovitá pasáž přes horizont a není jednoduché ji správně projet. Člověk má z toho neuvěřitelný pocit,“ líčil.

Vítězit by bylo krásné, ale je realista

Příští týden čeká Caise Chorvatská rallye. Novinkou sezony však bude Středoevropská rallye, která se pojede v říjnu postupně v Česku, Rakousku a Německu. „Jsem hrdý, že budeme mít světový šampionát v Česku. Ale nijak se tím nestresuju, je to ještě daleko,“ prohodil.

„Atmosféra bude skvělá, chci se ukázat před fanoušky. Všichni se máme na co těšit,“ pokračoval. „Protože se jedná o novou soutěž, zatím není detailně známá. Při úsecích v etapě na českém území se dá odhadnout, co nás na Šumavě čeká, ale rychlostní zkoušky budou překvapením.“

Respektujte mé soukromí, vyzývá LeClerc fanoušky. Obtěžují ho v místě bydliště

S novým mladoboleslavským speciálem má za sebou tři soutěže a je s ním navýsost spokojený. „Změnit vůz, i když ve stejné kategorii, není jednoduché, ale auto je opravdu výborné, takže se na něj dá rychle zvyknout. Teď jde o to posbírat co nejvíc zkušeností," říkal Cais.

„Myslím, že Fabie je nejlepší auto ve WRC2. Je české a závodit v něm je moc fajn. Jsem rád a myslím, že to tak vnímají i fanoušci. Budu se snažit jezdit vepředu, ale na výhry ještě nemám. Bylo by to krásné, ale jsem realista,“ dodal.