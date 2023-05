Při poslední rallye v Chorvatsku si elitní český jezdec Erik Cais vybral kopec smůly. Hned v úvodní rychlostní zkoušce pilot startující v kategorii WRC2 vyjel z trati, a soutěž dokončil bez nároku na slušný výsledek.

Portugalská rallye přinese náročné podmínky | Foto: Jan Froněk

„Teď je pro mě prioritou být chytrý a dojet,” prohlásil Erik Cais před další zastávkou mistrovství světa. A to i vzhledem k tomu, že v Portugalsku se pojede na silnicích, které dávají soutěžním speciálům včetně jeho Škody Fabie RS Rally2 hodně zabrat.

„Začátkem týdne jsme při testech zjistili, že pojedeme po docela tvrdých a kamenitých cestách. To je pro auto náročné, ale vím, že naši mechanici ho dají dohromady a bude dokonale připravené,“ líčil třiadvacetiletý pilot.

Na start půjde s velkým respektem. „Vzhledem k tomu, jak je trať náročná, bude lepší jet první dva dny v rozumném tempu a autu občas trošku ulevit,” vzkázal Cais.

Přišel o zub moudrosti

Velké otřesy mu nebudou moc příjemné. Minulý týden totiž musel postoupit nepříjemný lékařský zákrok. „Trhali mi zub moudrosti, takže to ještě trochu cítím. Do začátku to snad bude v pohodě,” věřil rodák ze Zlína.

I přes všechny události posledních týdnů bude chtít útočit na nejlepší soupeře. „V rychlostních zkouškách, ve kterých si budu jistý, budu chtít zatlačit tak, abychom bojovali o body,” pokračoval.

Na jihu Evropy čeká posádky letní počasí. „Bude hodně horko. Už během testů jsme měli v autě okolo padesáti stupňů, ale vedro, prach a rozbité cesty k rallye patří. Těšíme se na to,“ dodal před pátečním startem.