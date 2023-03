Na Pyrenejském poloostrově začíná evropský šampionát v automobilových soutěžích a chybět při tom nebude český pilot Erik Cais. Tuzemská jednička se chystá na sobotní start Rally Serras de Fafe e Felgueiras. Během soutěže poblíž města Fafe ho čeká těžká šotolinová zkouška. Rallye navíc výrazně ovlivní masívní deště, které v těchto dnech zasáhly sever Portugalska.

Erik Cais zažil úspěšnou premiéru s vozem Škoda Fabia RS Rally2 na lednové Rallye Monte Carlo | Foto: Jan Froněk

„Všude je strašně vody, takže ten, kdo bude vyrážet na trať první, bude mít obrovskou výhodu. Každé auto bude vyhrabávat víc a víc bahna, a tím zpomalovat další jezdce. Kdo bude první startovat, měl by toho využít,” prorokuje Cais v tiskové zprávě.

O nasazení posádek do rychlostních zkoušek rozhodne páteční kvalifikace, během níž si Cais poprvé vyzkouší šotolinový povrch v soutěžním režimu za volantem vozu Škoda Fabia RS Rally 2. „Naštěstí je auto skvělé, takže se s ním sžívám velmi rychle,“ pochvaluje si.

Nové auto zatím vyzkoušel jen při lednové Rallye Monte Carlu, která patří do seriálu mistrovství světa. Tehdy proháněl i jezdce z elitní kategorie WRC, sám momentálně patří do druhé nejvyšší skupiny WRC2.

Chce udržet vysoké tempo

„V Česku se na šotolině soutěže nejezdí, protože u nás takový povrch vlastně není. Proto musíme testovat v zahraničí. Na šotolině se musí obecně hodně improvizovat, protože povrch není nikde stejný. Ale o tomhle je rallye,“ zmiňuje teprve třiadvacetiletý pilot.

Letošní sezona může být pro Caise zlomová směrem ke splnění sportovního snu, kterým je přestup do elitní kategorie WRC. Zlínský rodák si důležitost okamžiku uvědomuje.

„Starty v rámci mistrovství Evropy jsou jiné v tom, že člověk musí jet maximálně na limitu, protože rallye jsou pouze dvoudenní. Všichni jezdci si tratě rychlostních zkoušek lépe pamatují, a to může v obrovské konkurenci rozhodovat,” připomíná Cais. „Oproti tomu při mistrovství světa se člověk občas soustředí na to, aby vzhledem k tomu, že se jezdí čtyři dny, dovezl auto v pořádku do cíle.”

A s jakým výsledkem bude český talent v neděli spokojený? „Když dokážu udržet vysoké tempo, které si stanovíme v úvodu rallye. Rozhodovat budou nejspíš i těžké podmínky, ale věřím, že se s tím poperu co možná nejlépe. Každopádně chci předvést nejlepší výkon,” dodává jezdec týmu Orsák Rallysport.

Mistrovství Evropy má osm dílů a v srpnu seriál zavítá do Česka na tradiční Barum Czech Rally Zlín.