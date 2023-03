Tahle mise neskončila pro Erika Caise dobře. Portugalský podnik mistrovství Evropy v automobilových soutěžích Rally Serras de Fafe byl jeho druhou zkušeností s novým vozem Škoda Fabia RS Rally 2 (po lednové Rallye Monte Carlo), ale první na šotolinovém povrchu. Jenže třiadvacetiletý jezdec mladoboleslavský speciál do cíle nedovezl.

Erik Cais šotolinovou rallye v Portugalsku nedokončil | Foto: se svolením Erika Caise

Úvodní díl evropského šampionátu provázelo krajně nepříznivé deštivé počasí, což posádkám způsobovalo trable s vyjetými kolejemi a všudypřítomným blátem. Rodák z Fryštáku se dostal problémů už ve zkušební erzetě. Chyboval a vůz obrátil na střechu.

V sobotním vystoupením jezdec týmu Orsák Rallysport, který v ME startuje se slovenským navigátorem Igorem Bacigálem, trápily hlavně rozmary počasí.

„Na otevřených planinách se stává, že přední posádky mají pěkně a my pak brutální mlhu a déšť. Jízda v kolejích není nic příjemného, ale snažíme se bojovat. Není to ideální, po nepříliš povedené kvalifikaci nemáme dobrou pozici,“ popisoval podmínky prvního dnes v tiskové zprávě.

K šílenému počasí se přidala smůla

Kvůli šílenému počasí pořadatelé z bezpečnostních důvodů zrušili několik rychlostních zkoušek. Nikoliv proto, že by je soutěžní auta neprojela, ale kvůli tomu, že by v případě nehody měly záchranné složky problém zasahovat.

Nedělní etapa byla pro Erika Caise zklamáním. Za pozdní příjezd na start prvního měřeného úseku ho tížila čtyřicetivteřinová penalizace. To by ještě nebylo tak zlé, ale osudným se pro českého mladíka stal náraz do šutru. Po střetu poškodil levé přední kolo, a to znamenalo konec.

„Posádka před námi vytáhla do stopy veliký kámen. Bohužel jsme ho přejeli, poškodili řízení a nemohli dál pokračovat. Je to smůla, mrzí nás to, ale i takové dny jsou… Teď je potřeba se zvednout a pokračovat dál,“ napsal na facebooku.

Mistrovství Evropy pokračuje za začátku května na Kanárských ostrovech. Ještě před tím by se měl Erik Cais představit soutěži mistrovství světa v Chorvatsku.