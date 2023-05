Neúspěšné vystoupení v Portugalsku, kdy kvůli ulomenému kolu nedojel Erik Cais do cíle, je minulostí. Od sobotního rána čeká českého jezdce, který letos střídá vystoupení v MS a ME, Polská rallye. Ta figuruje v kalendáři mistrovství Evropy.

Erik Cais. | Foto: Jan Froněk

„V minulosti jsem v Polsku dvakrát startoval, takže vím, že je to krásná soutěž. Jezdí se na velmi úzkých cestách, ale s obrovským rychlostním průměrem. Skáče se přes horizonty,” vzpomíná Cais na zkušenosti s ježdění u severních sousedů.

Jinými slovy - v Polsku je rallye atraktivní pro jezdce i fanoušky. „Těch tam je vždycky strašně moc. Poláci mají rallye rádi a atmosféra je vždycky skoro až šílená, což je super. Bývá tam spousty Čechů, i když to je do dějiště soutěže celkem daleko,” pokračuje rodák ze Zlína, který usedne do vozu Škoda Fabie RS Rally2.

„Pojede se i v Mikolajkách, takže budeme závodit v nádherné krajině. Samozřejmě čekám těžkou konkurenci a náročné závodění, protože to bude extrémně rychlá rallye, která nic neodpouští,” vysvětluje třiadvacetiletý pilot.