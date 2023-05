Cais ulomil kolo a v Portugalsku skončil. Doufám, že to napravím, říká

Vzhledem k rozbité šotolinové trati vstupoval Erik Cais do Portugalské rallye s taktikou, že první dva dny pojede v rozumném tempu a autu dá občas ulevit. To se úplně nepovedlo zlínský rodák do cíle nedojel. U své Škody Fabie RS Rally2 ulomil už v sobotu dopoledne kolo.

Erik Cais Portugalskou rallye nedokončil | Foto: Jan Froněk