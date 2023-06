Teprve třiadvacetiltý Erik Cais nabral další zkušenosti. Rallye Sardegna, která se jezdí v rámci mistrovství světa WRC, dokončil s vozem Škoda Fabia RS Rally2 na konečném desátém místě a získal cenný bod. Navíc obsadil šestou příčku v kategorii WRC2.

Erik Cais se svým výsledkem na Sardinii nadmíru spokojený | Foto: se svolením Jana Froňka

„Jsem opravdu spokojený, desítka se počítá,” radoval se Erik Cais, který si tak zvedl sebevědomí po nepříliš povedených posledních dvou zastávkách, které absolvoval v Polsku a Portugalsku.

Technické potíže se Caisovi nevyhnuly ani na italské šotolině. „Neděle byla opravdu těžká, protože se přišly mohutné deště. Na power stage jsme startovali jako první, což nebylo jednoduché, ale jsem fakt rád, že jsme dojeli do cíle,” vysvětluje Cais.

Prokop se poprvé představil s Fabií

„Měli jsme problém s interkomem, takže jsem jednu rychlostní zkoušku jel jen na oči. Přišel i defekt, takže to byl očistec. Celý víkend byly šílené podmínky kvůli dešti, takže opravdu náročná rallye,” pokračoval zlínský rodák.

Vítězem se stal Belgičan Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1). Dařilo se také Martinu Prokopovi, který po jedenácti letech strávených za volantem vozů značky Ford, startoval premiérově se speciálem Škoda Fabia RS Rally2.

Po Sardinii v týmu Orsák Rallysport, za který Erik Cais jezdí, převládá spokojenost. „Byl to super víkend, z nějž bereme body, a to je skvělé. Je potřeba si vzít všechny poznatky a využít je do další práce. Už se těším na další soutěže,” dodává Cais.