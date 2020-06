Sociální sítě od té doby zaplavují vzkazy, ve kterých Zanardimu vyjadřují podporu osobnosti z motoristického sportu, ale i dalších odvětví, politici i fanoušci. Vesměs apelují na Zanardiho sílu a odhodlání, s jakými se vyrovnal s těžkým osudem po havárii v září 2001 v automobilovém závodu seriálu CART na německém Lausitzringu.

An update from the hospital treating Alex Zanardi reveals he is in a serious but stable condition.https://t.co/jAZ9sKvnF6