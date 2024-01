Ta zpráva se opakuje takřka každý rok. Rallye Dakar je báječnou soutěží pro dobrodruhy ze všech koutů planety. Zároveň je však hazardní ruletou točící se na hraně mezi životem a smrtí.

Carles Falcón na Rallye Dakar | Foto: Profimedia

Před rokem to byl riskující fanoušek, který se dostal pod kola českého kamionu. Předloni vyhasl v Saúdské Arábii život teprve dvacetiletého mechanika. V tragickém výčtu do minulosti by se dalo pokračovat až do pionýrských dob, kdy se nebezpečná soutěž jezdila v Africe.

Nejčastější příčinou smrtelných úrazů jsou však nehody motocyklistů. Je to kategorie, v níž jsou jezdci nejméně chráněni. Výjimku nepřinesl ani letošní ročník. Na start žádného závodu se už nepostaví Španěl Carles Falcón. Pětačtyřicetiletý motorkář havaroval už 7. ledna ve druhé etapě a po víc jak týdnu v nemocnici podlehl následkům zranění.

Podle ředitele Rallye Dakar Davida Castery ho na místě nehody záchranáři resuscitovali a helikoptéra ho převážela v kritickém stavu. Po celou dobu hospitalizace byl udržován v kómatu.

Zahynul i ředitel Dakaru

„Lékařský tým potvrdil, že neurologické poškození způsobené kardiorespirační zástavou v době nehody je nevratné,“ uvedl tým TwinTrail Racing na instagramu. „Carles byl usměvavý člověk, vždy aktivní, který si vášnivě užíval vše, co dělal, zvláště motorky. Opustil nás při něčem, co bylo jeho snem - při závodění na Dakaru.“

Podle dostupných údajů při Rallye Dakar přišlo od roku 1979 o život zhruba osm desítek lidí. Přesný počet úmrtí se podle různých zdrojů liší. Falcón se stal 28. obětí mezi závodníky. Dalšími oběťmi jsou členové týmů, novináři a fanoušci.

Nejznámější tragédií je na Rallye Dakar smrt jejího zakladatele. Thierry Sabine tenhle bláznivý motoristický maraton vymyslel, založil a do poslední chvíle života na africkém kontinentu organizoval. Jenže v roce 1986 v pouhých šestatřiceti letech nepřežil havárii vrtulníku.

Pomyslné křížky podél vyjetých stop od pneumatik přibývají. Zítra se však Rallye Dakar pojede dál.