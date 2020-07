Návrat ztraceného syna? Zahraniční média mají jasno: Fernando Alonso podepsal smlouvu s Renaultem a příští rok se vrátí do formule 1, kde se stane týmovým kolegou Estebana Ocona. Dvojnásobný mistr světa za Renault závodil již dvakrát, s formulí 1 se však rozloučil po sezoně 2018.

Fernando Alonso | Foto: ČTK/AP/Tamas Kovacs

O návratu letos 39letého Španěla do kolotoče formule 1 se spekuluje již několik týdnů. Během minulého víkendu se pak začaly objevovat hlasy, že by to mohlo být v barvách francouzského Renaultu, který po avizovaném odchodu Daniela Ricciarda hledá zkušeného jezdce.