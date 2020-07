Na trati v sedlčanské Kotlině se schylovalo k neobvyklé akci. Oba protagonisté, které spojuje partner vyrábějící energetické nápoje, nezklamali.

Beze strachu

Martin Macík předvedl během jízdy ve stráni areálu řidičské umění, pro zástupkyni zimního sportu bylo svezení ve řvoucím speciálu něčím nepoznaným.

A zároveň došlo k dohodě. Macík v zimě ulehne na skeletonové sáně a prosviští ledovým korytem. „Nebála jsem se. Bylo mi jasné, že to s volantem umí. Obdivovala jsem, jak je klidný a ještě mi u toho vyprávěl. Byl to zážitek a zábava,“ culila se třiadvacetiletá rodačka z Prahy, která dlouho žila v Německu, v jehož barvách závodila na minulé zimní olympiádě, ale pak se rozhodla změnit dres.

Po chvíli přiznala, že v kabině několikrát vykřikla. „Jednou při skoku a pak při sjezdu do zatáčky. Ale byla jsem pevně připoutaná a měla přilbu. Hlava mi poskakovala a cítila jsem nezvyklý nápor na tělo. Fyzicky to bylo náročné,“ vykládala dívka, která zatím motosport v žádné podobě nevyzkoušela. „Těžko to srovnávat se skeletonem. Tam jsem nízko nad ledem, tady je kabina vysoko. Rychlost pokaždé vnímám jinak.“

Martin Macík spolujezdkyni před jízdou vysvětlil, jak má při nárazech držet tělo. „Před skokem jsem řekl: zpevni břicho, ale Anička začala ječet. Pak už to bylo OK a dělala všechno správně,“ chválil jednatřicetiletý pilot.

Vyzkouší skeleton

Mít na Rallye Dakar vedle sebe ženu v roli navigátora si ale neumí představit. „Asi by jí vadilo, že je jediná v chlapské bandě. Ale možné je všechno. Jsou řidiči, kteří chtějí slyšet hlas ženy. Na Dakaru bych do toho nešel, ale na nějakém menším závodě, proč ne,“ přemítal.

Téma jeho jízdy na skeletonu se v Kotlině probíralo. „Myslím, že je to dobrá výzva. Akorát se trochu bojím, že pojedu hlavou dolů. Snad to zvládnu a bude sranda. Adrenalin mám rád. Sice to nemá motor, a tak nevím, jak to budu ovládat,“ vtipkoval.

„Mně připadá, že je bezpečnější jezdit hlavou napřed než nohama jako sáňkaři,“ kontrovala Anička. „Martin se bude muset něco naučit, ale věřím, že to v pohodě dá,“ povzbuzovala trojnásobná juniorská mistryně světa.