Nový středoevropský seriál závodů vozů formule 4 se po dvou odjetých podnicích stává oficiální sérií Mezinárodní automobilové federace FIA a ponese název F4 CEZ Championship. Seriál, který zavítá i na české okruhy v Brně a Mostě, obdržel certifikaci FIA. Organizací je pověřen Autoklub ČR ve spolupráci se zástupci dalších zemí regionu.

V Česku se pojedou dva závody středoevropského šampionátu formule 4 | Foto: Petr Frýba

Formule 4 je koncipována jako celosvětově uznávaný a cenově dostupný mezistupeň mezi motokárovým sportem a regionálními formulovými šampionáty FIA. Do seriálu, který je příležitostí pro závodníky a stáje, pro něž byly jiné evropské série příliš vzdálené nebo nákladné, se mohou přihlásit jezdci a týmy s vozy F4 druhé generace.

„Je to důležitý krok pro výchovu mladých talentů, kteří rostou z motokárových závodů a do teď neměli mnoho příležitostí k cenově dostupnému pokračování kariéry. Závody F4 mají celosvětové pokrytí a pro mladé závodníky to může být odrazovým můstkem k získání superlicence,“ komentoval udělení certifikace v tiskové zprávě prezident AČR Jan Šťovíček s tím, že promotérem je Josef Křenek.

Ten doplnil, že F4 je základem formulového závodění. „Je finančně dostupná, bezpečná a přitom atraktivní. Jsem velice rád, že tuto možnost mají nyní i závodníci z našeho regionu. Šampionát F4 CEZ je určen výhradně pro monoposty Tatuus F4-T421, minimální věk jezdce je patnáct let a všichni musí vlastnit licenci FIA,“ doplnil Křenek.

Premiérová sezona F4 CEZ odstartovala na konci dubna na Hungaroringu a pokračovala v květnu na Red Bull Ringu. V kalendáři ještě zbývají čtyři podniky: Slovakiaring, dvě české zastávky a Balaton park.