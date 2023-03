Nádherný výkon, který při televizním přenosu zvedal české fanoušky z křesel, předvedl na motocyklové Grand Prix v Portugalsku Filip Salač. Jezdec týmu Gresini Racing skončil po startu z pole position v úvodním závodu mistrovství světa Moto2 v Portimau čtvrtý. Vyhrál předloňský šampion v Moto3 Španěl Pedro Acosta.

Filip Salač | Foto: Gresini Racing

Jediný Čech v šampionátu prožil skvělý víkend. Zajel třetí čas v tréninku, sobotní kvalifikaci dokonce ovládl. Z prvního místa na startovním roštu vyrážel podruhé v kariéře. V průběhu závodu klesl na šesté místo, ale v závěrečných kolech dokázal na motocyklu Kalex zrychlit a ještě předjet dva soupeře.

Jednadvacetiletý Filip Salač dosáhl svého druhého nejlepšího výsledku v Moto2 po loňském druhém místě ve zkrácené Grand Prix Thajska. Nebylo divu, že po závodě rozdával úsměvy.

Nechtěl udělat začátečnickou chybu

„Nečekal jsem to, přestože jsem startoval z pole position. Nebylo to vůbec jednoduché, byl jsem hodně nervózní,“ říkal Salač v rozhovoru na Nova Sport. „Moje strategie byla ne úplně tlačit v prvních kolech. Nechtěl jsem přehřát zadní gumu, udělat začátečnickou chybu jako před rokem v Kataru a spadnout,“ zavzpomínal.

Bez motorky bych nemohl žít, říká talentovaný Salač. Jezdí na ní celý rok

O možná ještě lepší výsledek Salače připravil souboj s Italem Celestinem Viettim, který ho zpomalil. „Byl to normální závodní incident. Nechal jsem mu tam místo, tak mi to tam poslal. Lekl jsem se. Naštěstí jsem si ho všiml, jinak bych spadl. Nebýt téhle chyby, tak si myslím, že jsem byl schopný se držet víc vepředu. Ale na kdyby se nezávodí. Jsem víc než šťastný, že to dopadlo takhle,“ usmíval se.

Mladoboleslavský rodák si myslí, že víkend na portugalském okruh Algarve v Portimau posune hodně dopředu. „Troufnu si říct, že to byl na suchu můj nejlepší závod v Moto2, ne-li v kariéře. Super body do celkového pořadí. Získal jsem spoustu nových zkušeností. Děkuji týmu, pracoval skvěle. Udělali jsme lepší práci, než jsme původně čekali,“ vykládal.

Příští Grand Prix čeká Filipa Salače 2. dubna v Argentině.