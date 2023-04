Oproti čtvrté příčce z Portugalska se může sedmé místo z Velké ceny Argentiny jevit jako propad, ale pro českého jezdce v mistrovství světa silničních motocyklů Filipa Salače je to ve třídě Moto2 další cenný výsledek.

Filip Salač | Foto: Gresini Racing

Filip Salač po nadějných trénincích nezopakoval na okruhu Autódromo Termas de Río Hondo pole positon z prvního dílu šampionátu. V pátek i v sobotu sice patřil k nejrychlejším, ale ve finále kvalifikace ho v levotočivé zatáčce postihl pád.

Bez motorky bych nemohl žít, říká talentovaný Salač. Jezdí na ní celý rok

Navzdory tomu se mu podařilo dovézt motocykl Kalex do cíle, a i když byl potlučený, stihl ještě zajet rychlé kolo, čímž si zajistil třináctý čas a start z páté řady. V deštivém závodě se brzy propracoval na šestou příčku a pozici držel po většinu závodu. V závěrečné pasáži se pak propadl na deváté místo. Nakonec dojel osmý, ale po dodatečné penalizaci jednoho ze soupeřů obsadil konečnou sedmou pozici. Oproti Portugalsku si tak pohoršil.

Celý závod poprchávalo

„Byl to náročný závod, podmínky nebyly vůbec jednoduché. Ale měl jsem dobrý start a hned v prvním kole jsem se posunul o několik míst dopředu. To bylo super, ale bohužel jsme si s týmem mysleli, že trať bude rychle osychat. To se ale nestalo, protože stále poprchávalo. Neměli jsme nastavení na plnou vodu, a proto jsme trochu ztráceli,“ popisoval pilot týmu Gresini Racing na webu autoklub.cz.

„Každopádně jsem jel celý závod na hraně a ze sedmého místa i dalších bodů mám radost. Nebylo to jednoduché, měl jsem několik krizí a o to víc jsem rád, že jsem dojel v top ten. Udělal jsem proto maximum,“ komentoval své vystoupení jezdec s číslem 12.

VIDEO: Salač si doletěl pro pole position. Oslava? Šílený skok s motorkou

Velkou cenu vyhrál Ital Tony Arbolino, který se dostal do čela průběžného pořadí MS. Jednadvacetiletý Salač je pátý. Příští závod se jede 16. dubna v americkém Austinu jako Grand Prix USA. „Texas patří mezi moje oblíbené tratě, takže se do Ameriky moc těším,“ dodal.