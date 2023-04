Úvod šampionátu se českému jezdci s motocyklem Kalex vydařil. Po čtvrté místě v Portugalsku a sedmé příčce v Argentině skončil Filip Salač ve Velké ceně Ameriky na okruhu v Austinu pátý. Výborná bilance mu v mistrovství světa silničních motocyklů prozatím zajišťuje čtvrté místo se ziskem na 33 bodů.

Filip Salač | Foto: Gresini Racing

Jednadvacetiletý český závodník startoval po třetím místě v kvalifikaci z první řady. V úvodu mírně ztratil, ale brzy se vrátil do bojů o přední příčky. V průběhu závodu odjeli Španěl Pedro Acosta, jenž v neděli navázal na triumf z úvodní portugalské Grand Prix, a Ital Tony Arbolino. Ten zaostal za vítězem o 146 tisícin sekundy, ale udržel vedení v šampionátu.

VIDEO: Salač si doletěl pro pole position. Oslava? Šílený skok s motorkou

Třetí dojel v Texasu překvapivě Nizozemec Bo Bendsneyder a připsal si nejlepší výsledek kariéry. Filip Salač se startovním číslem 12 si v závěrečném kole polepšil díky potížím a strkanicím soupeřů. V poslední zatáčce se člen italského týmu QJ Motor Gresini Racing dokázal protáhnout ze sedmé příčky na pátou a drží se na průběžné skvělé pozici.

Z roštu musel odběhnout do garáže

„Myslím, že jsme celý víkend uzavřeli solidním výsledkem. Jsem rád, že jsem to dovezl do cíle a vybojoval další body. Byl to náročný den. Před závodem se mně z důvodu alergie spustila krev z nosu a nešla zastavit. Musel jsem běžet do garáže a pak se rychle vrátit na start. Naštěstí mě to nijak nelimitovalo, i když jsem zkraje ztratil pár pozic,“ vyprávěl mladoboleslavský jezdec.

VIDEO: Tragédie při testování. Před Chorvatskou rallye zemřel irský jezdec Breen

Větší problém měl s pravým předloktím, které mu trochu zatvrdlo, což je poměrně častý problém právě v Austinu. „Nemohl jsem jet úplně na sto procent, takže jsem s pátým místem velmi spokojený. Celý tým odvedl skvělou práci, za což všem děkuji, stejně jako fanouškům za velkou podporu. Těšíme se do Španělska,“ vzkázal Filip Salač.

Šampionát pokračuje poslední dubnový víkend na okruhu v Jerezu.