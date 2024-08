Ke spokojenosti má Filip Salač daleko. Zvláště proto, že nově jezdí v barvách špičkového Elf Marc VDS Racing Teamu Kalex. Měl i smůlu. V úvodu sezony musel na dvě operace s předloktím. Na druhou stranu mu na konci prázdnin udělalo radost, že se opět mluví o návratu české Grand Prix do programu MS.

„Sezona bohužel není taková, jakou jsme si přáli. Potkal mě větší počet smolných okamžiků, které jsem nemohl ovlivnit. Každopádně poslední závod v Rakousku se mi celkem povedl a desáté místo (nejlepší letos-pozn.red.) mě trochu nakoplo,“ začal své vyprávění mladoboleslavský rodák.

„Věřím, že na Spielbergu začala série, kterou vylepším dosavadní bilanci,“ pokračoval závodník, který bodoval poprvé od květnové Barcelony, v dalších čtyřem závodech dvakrát upadl a do dvou kvůli zranění nenastoupil.

„Očekávání byla úplně někde jinde. Když jdete do nejlepšího týmu, chcete předvádět nejlepší výkony, ale zbrzdily mě operace, pády a celkově jsme ztratili hodně kilometrů i důvěru k motorce. Určitě to je pro těžký rok,“ krčil rameny.

Rád by si zase užíval domácí Grand Prix

Karambolu se nevyhnul ani před rakouskou Grand Prix. Při testování na španělském okruhu Aragón, kde se tento víkend uskuteční další díl mistrovského seriálu, si vyhodil koleno a lehce natrhl vnitřní vazy.

„S Rakouskem jsem spokojený. Povedla se skvělá práce, a to navzdory tomu, že jsem před tím v Aragónu kvůli technické závadě chytil highsidera a blbě dopadl. Nešlo to ovlivnit,“ konstatoval.

Jezdit může, ale léčba není na pár dní. „Vyžaduje to čas. Jsem v péči fyzioterapetů. Abych tomu co nejvíc pomohl, chodím do vířivky na trysky a bazénu. Cítím, že se to lepší. Sice nemohu pořádně chodit, ale na motorce se s tím jezdit dá,“ poznamenal.

Přiznal, že v Rakousku měl štěstí v tom smyslu, že tam není moc levých zatáček. „Tam kde byly, jsem hodně ztrácel, protože bolavou levou nohou nešlo víc zatlačit. Naštěstí pomáhá i adrenalin. Když se vyjedu ze startovního roštu, cítím se líp. Kdybych byl v pohodě, mohl být výsledek lepší,“ líčil jediný český účastník mistrovství světa.

Potěšila ho zpráva, že by v seriálu MS mohl opět figurovat závod na Masarykově okruhu. „Je to skvělý tah. Velkou zásluhu na tom má prezident Autoklubu pan Šťovíček, který to řeší s Carmelo Ezpeletou, šéfem promotérské společnosti šampionátu Dorna. Bylo by super mít MotoGP zase doma,“ přál si Salač.

„Věřím, se jednání podaří dotáhnout. V Brně jsem jel v rámci šampionátu třikrát, a když nepočítám covidový závod v roce 2020 bez diváků, tak to bylo vždy něco úžasného. Kdo to nezažil, těžko pochopí, jaké to je nastoupit před obrovským množstvím českých fanoušků. Domácí Grand Prix je něco výjimečného. Směřuje se k ní celou sezonu, člověk to vnímá úplně jinak. Byl bych hrozně rád, kdybych to mohl dál zažívat,“ svěřil se.