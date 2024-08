Místo toho však cestoval na otočku do Brna, aby byl jako jediný český účastník mistrovství světa přítomný u historické chvíle. Večer se pak z moravské metropole zase přesouval do Španělska. „Kvůli tomu jsem to ale rád zvládl,“ usmál se Filip Salač.

„Motocyklová velká cena u nás je prostě super. Jsem šťastný, že Autoklub ČR prostřednictvím svého prezidenta pana Šťovíčka a promotérská společnost Dorna o tom začali jednat,“ říkal jezdec, který letos startuje v mistrovství světa v barvách Elf Marc VDS Racing Teamu Kalex.

Přiznal, že poté, co v roce 2020 Brno z elitního seriálu vypadlo, moc v návrat nevěřil. „Osobně jsem si myslel, že to byla poslední Grand Prix v Česku, protože dostat se zpátky do rozjetého vlaku je strašně těžký. Ukázalo se však, že to možné bylo. Je to super nejen pro mě, ale pochopitelně pro všechny české fanoušky,“ přemítal dvaadvacetiletý závodník.

V návrat už moc nevěřil

Brno byla za dlouhá desetiletí oblíbenou destinací pro zahraniční jezdce a jejich doprovod. „Všichni, s kým se na závodech mistrovství světa bavím, se vyptávají, proč se v Brně nejezdí. Chceme tam zpátky, říkají. Máte báječný okruh, výborné pivo a krásný holky,“ vykládal s úsměvem.

Návrat MS do Česka by mladoboleslavskému rodákovi mohl časem pomoci do nejprestižnější motocyklové kategorie MotoGP. „Nad tím jsem úplně nepřemýšlel, ale dává to smysl. Šance by mohla být větší z politických důvodů. Jenže pro toho, kdo chce jezdit MotoGP, jsou hlavní výsledky,“ poznamenal Salač.

„Dalo by se o tom uvažovat, pokud bych od příštího roku začal něco jezdit, ale zatím k tomu mám daleko. Musel bych se objevovat v top 3. Teď se musím soustředit na vylepšení zatím nepodařené sezony,“ dodal jezdec, který je v tabulce letošního šampionátu až dvacátý.