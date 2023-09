Po bodovém výpadku před týdnem v Katalánsku se Filip Salač v kubatuře Moto2 vrátil mezi elitu. Český motocyklový jezdec splnil v domácím závodě svého týmu Gresini Racing na okruhu v Misanu svůj plán dostat se do první desítky.

Motocyklový jezdec Filip Salač se při závodě MS v Misanu vrátil mezi elitu. | Foto: Gresini Racing

Po dobrém startu z desátého místa na roštu se Filip Salač na konci prvního kola vyšvihl na páté místo. Pak mu však bolest v pravé ruce zabránila jet naplno, ale i tak dokázal být konkurenceschopný. Velkou cenu San Marina dokončil na devátém místě a vybojoval dalších sedm bodů do průběžného pořadí šampionátu. Celkem jich má nyní na sedmé pozici 91.

„Než jsem měl malý problém v pravé ruce kvůli naražené ruce, bylo to velice dobré. Pořád mě to ale baví, i když jsem měl problémy se zvládnutím vibrací, ale i tak jsme se dokázali vrátit do první desítky, kam patříme. Takže jsem s výsledkem spokojený,“ prohlásil Salač na stránkách své stáje.

Závod vyhrál Španěl Pedro Acosta, což se mu letos povedlo už popáté, a upevnil si vedení v průběžném pořadí mistrovství světa. Salač na něj ztratil 20,5 sekundy. Acosta nasbíral 211 bodů a před druhým Tonym Arbolinem z Itálie, jenž byl v neděli čtvrtý, má náskok 34 bodů.

Salač se v nejlepší desítce v dosavadních dvanácti podnicích MS silničních motocyklů umístil poosmé. Sezonním maximem jednadvacetiletého závodníka je druhá příčka z květnové Velké ceny v Le Mans.