Úvod sezony mistrovství světa silničních motocyklů se závodníkovi s číslem 12 nad očekávání povedl. Mladoboleslavský rodák Filip Salač figuruje po třech Velkých cenách se ziskem 33 bodů na průběžném čtvrtém místě kubatury Moto2.

Filip Salač na Velké ceně USA v Austinu | Foto: Gresini Racing

„Kdyby mi před začátkem sezony někdo tvrdil, že budu po třech startech čtvrtý, asi bych se hodně smál,“ řekl Deníku jednadvacetiletý jezdec týmu QJ Motor Gresini Racing, který v prostřední třídě startuje druhým rokem se strojem Kalex.

Nejlepší výsledek jste zaznamenal hned zkraje v Portimau, kde jste dojel čtvrtý. Jak daleko to bylo na stupně vítězů?

Celý víkend se povedl, asi nikdo nečekal, že budu startovat z pole position. Ono se pak ale ukázalo, že to byla spíš nevýhoda. Nebylo to jednoduché, protože to byl první závod po zimní přestávce. Loni jsem také zkraje startoval zepředu, ale udělal jsem školáckou chybu a spadl. Nechtěl jsem to zopakovat, a tak jsem první kola jel hodně opatrně. Později jsem se posouval dopředu, ale na líp než čtvrtou příčku to nestačilo.

Následovala deštivá Argentina, kde jste byl sedmý. Nebylo to trochu zklamání po velice solidním úvodu?

Sice jsem šel v kvalifikaci k zemi, ale i víkend v Argentině považuju za podařený, i když se ne úplně povedla volba nastavení. Čekali jsme, že v závodě bude trať osychat, a tak jsme jeli na polomokré verzi. Jenže neosychala. Proto jsem oproti soupeřům ztrácel, a vzhledem k tomu není sedmé místo špatné.

Naposledy jste v Austinu v posledních stovkách metrů proklouzl ze sedmé na pátou pozici. Jak se vám to podařilo?

Jezdci přede mnou se v závěrečném kole dostali do dvou nebo tří kontaktů a ztratili rychlost. Poslední zatáčku jsem jako jediný jel venkem, díky tomu jsem bych rychlejší a tak jsem se před ně dostal. I tento víkend se povedl. Hodně mi to zvedá sebevědomí.

Filip Salač na Velké ceně USA v AustinuZdroj: Gresini Racing

Poprvé ze tří startů vás v USA porazil stájový kolega Jeremy Alcoba ze Španělska. Co to může přinést do budoucnosti?

V našem týmu panuje správná atmosféra. Dojeli jsme na čtvrtém a pátém místě, takže na místě byla spokojenost. Průběžně jsem na tom zatím líp. Uvidí se, jak se to bude vyvíjet dál.

Loni jste v MS skončil dvacátý, počítal jste, že byste mohl být nyní tak vysoko?

Kdyby mi někdo řekl, že po třech závodech budu čtvrtý s osmibodovou ztrátou na třetího, tak bych se asi hodně smál. Je to ale pořád začátek sezony, bude ještě hodně dlouhá.

Jak to vidíte v nadcházejícím období, budete se tlačit na pódiová umístění?

To asi ne. Spíš se budu snažit dojíždět a sbírat body, než v soubojích o čelo riskovat na hraně pádu.

Jak jste na tom zdravotně, přivezl jste si ze zámoří nějaké bolístky?

Z pádů naštěstí žádné zranění nemám. Spíš mě v Austinu trápilo namožené pravé předloktí, což byl následek námahy z technické tratě. Byl jsem s tím u profesora Koláře. Dostal jsem do svalu injekci a dodržoval klidový režim, aby ruka lépe zregenerovala. Snad se to do dalšího závodu spraví.

Nyní máte před sebou španělskou Grand Prix v Jerezu, jaké s ní máte zkušenosti?

Mám tam najeto hodně kilometrů, ale stejně jsou na tom všichni soupeři, protože v Jerezu se před sezonou testuje. Proto nebudu tvrdit, že je to moje oblíbená trať. Konkurence se tam právě díky získaným datům představí v plné síle. Myslím, že to bude jeden z nejtěžších závodů sezony.