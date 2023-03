/ROZHOVOR/ Ruleta dvou kol se roztáčí. Zimní přestávka je u konce a mistrovství světa silničních motocyklů vstupuje na scénu. První zastávkou je portugalský okruh Algarve v Portimau a na start se stejně jako loni postaví jediný Čech v šampionátu Filip Salač.

Filip Salač při testech v Jerezu | Foto: Gresini Racing

Stejné zůstává i působení Filipa Salače v italské stáji QJ Motor Gresini a kubatuře Moto 2. Pro mladoboleslavského rodáka se nezměnilo prakticky nic. To považuje za plus. Nemusí si na nic nového zvykat. Úplně nové jsou motocykly Kalex, ale od loňských se takřka neliší.

V čem spočívá malá změna?

V rámu, a to by mělo vyhovovat mému jezdeckému stylu. Také se o kousek zvýšil výkon motoru. V podstatě se jedná o to, že když je motorka v nižších otáčkách, má větší výkon než dřív.

Ve stáji máte nového kolegu Španěla Jeremyho Alcobu. Jak spolu vycházíte?

Ještě se nic neodjelo, ale doufám, že to bude v pohodě. Mohu však říct, že se známe z dřívějška. Už od roku 2014 jsme spolu závodili ve Španělsku ve stejné kategorii. Uvidíme po prvním závodě.

V posledních dnech se pilně testovalo, jak jste spokojený?

V Portimau jsem se na motorce cítil mnohem líp než o pár dní dřív v Jerezu. Při každém výjezdu z boxu jsme udělali nějaký krok dopředu. Zkoušeli jsme nová nastavení a nakonec se mi povedlo zajet poměrně rychlou závodní simulaci.

Nevyhnul jste ale pádům, co se přihodilo?

V Jerezu jsem udělal chybu v zatáčce. Najel jsem do ní ve větším náklonu a po studenější levé straně pneumatiky. Uletělo mi přední kolo a už jsem se kutálel. Naštěstí jsem to odnesl jen naraženou levou lopatku, odřeným loktem a namoženým krkem. V Portimau jsem si taky lehnul, ale to nestojí za řeč. Je lepší spadnout při testech než v závodě.

V kalendáři mistrovství světa jsou nové velké ceny. Znáte tratě v Kazachstánu a Indii?

Ne, tam to bude nové pro všechny. Je však otázkou, jestli se tam pojede. V paddocku jsem zaslechl, že Kazachstán není jako pořadatel úplně schválený. Sezona to ale bude každopádně náročná. Jednadvacet závodů je nejvíc v historii. Nechme se překvapit, jestli se pojedou všechny.

Co říkáte tomu, že budete mít míň času na odpočinek…

Je to vtipný, protože v minulých letech jsme touto dobou už měli odjeté dva závody. Teď jeden přibyl a začneme o měsíc později. Kalendář bude termínově hodně nabitý.

Na jakou Grand Prix se nejvíc těšíte?

Těžko říct… Když už se nejezdí v Brně Velká cena ČR, tak nemám žádný závod vyloženě v oblibě. Na všechny se těším stejně. (usmívá se)

Jak jste strávil zimní přestávku?

Nejdřív jsem dával dohromady pravou ruku, kde jsem měl po loňském pádu posunuté kůstky v zápěstí. Mezitím jsem vyrazil s kamarády do Dubaje. Bral jsem to jako dovolenou, ale taky jsem si tam zajezdil na motorce. (směje se) V lednu jsem se přesunul do Španělska, kde jsem měsíc a půl trénoval a připravoval se na sezonu.

To znamená, že jste si od motorky vůbec neodpočinul…

Je to tak, ale jinak to nejde. Jezdím prakticky celý rok. Bez motorky bych nemohl žít. (směje se)

Loni jste skončil s 45 body na dvacátém místě a dostal jste se i na pódium. Kam míříte letos?

V minulé sezoně jsem byl v prostřední kubatuře nováčkem a bylo to docela náročné. Ono totiž není úplně snadné naučit se jezdit s strojem Moto 2. Ve výsledcích to bylo takové nahoru dolu. Letos bych chtěl podávat vyrovnanější výkony a bodovat v každém závodě. To je můj cíl.