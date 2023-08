Na letošní vystoupení na známém britském okruhu v Silverstone nebude Filip Salač vzpomínat v nejlepším. Jednadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi skončil v závodě mistrovství světa silničních motocyklů kubatury Moto2, kterou byla Velká cena Anglie, na třináctém místě. Získal jen dva body a zopakoval své letošní nejslabší hodnocené umístění z červnového závodu v Německu.

Filip Salač nebude na letošní závodní víkend v Assenu vzpomínat v nejlepším | Foto: Se svolením Gresini Racing

„Měl jsem dobrý start, ale už po třech kolech mi začal hodně klouzat zadek motocyklu a nebyl jsem schopný naplno přidávat na výjezdech ze zatáček. Několikrát jsem byl na hranici pádu a jediná možnost, kde jsem mohl něco získat, bylo na brzdách. Lepší brzdy a víc předního gripu je to, co nám chybělo v první polovině sezony. Teď nám pro změnu nefunguje optimálně zadek,“ napsal na svém profilu jezdec týmu Gresini Racing.

Podle Salače bylo těžké posunout se na lepší pozice. „Bojoval jsem do posledního kola, snažil jsem se alespoň o jedenácté místo, ale prostě to nešlo,“ pokračoval. „Dal jsem do toho všechno, ale za mě je to nejhorší víkend sezony. Ani jednou jsme se nepodívali do top ten. S prvním závodním víkendem po letní pauze spokojený nejsem. Uvidíme, jak to půjde dál, máme hodně práce před sebou a musíme s tím něco udělat.“

V průběžném pořadí figuruje Salač se 75 body na šesté příčce. První triumf v kariéře oslavil Španěl Fermín Aldeguer, jenž se zároveň poprvé dostal na stupně vítězů. O vedení v MS přišel desátý Tony Arbolino z Itálie, kterého díky třetímu místu vystřídal v čele Moto2 Španěl Pedro Acosta. Dalším závodem MS je za dva týdny Velká cena Rakouska.