Překvapivou zprávu oznámil na svém facebookovém profilu motocyklový závodník Filip Salač. Účastník mistrovství světa silničních motocyklů napsal, že po sezoně skončí v týmu QJmotor Gresini Racing, v jehož barvách startuje v kubatuře Moto2.

Filip Salač. | Foto: Se svolením Gresini Racing

„Chtěl bych moc poděkovat týmu za všechny výsledky a zážitky který jsme doposud prošli, ale na konci roku 2023 budu tým opouštět. Hodně jsme s mým manažerem Janem Šťovíčkem přemýšleli a usoudili, že je čas na změnu,“ prozradil jednadvacetiletý závodník svůj záměr.

„Vloni jsem byl nováček a byla to sezona nahoru dolů, ale zároveň se nám povedlo postavit se na bednu hned první rok a zajet spoustu dobrých výsledků,“ pokračoval jezdec, který je v Moto2 na průběžném šestém místě.

König nedojel ani jednou do cíle. Při šedesátistupňové výhni se chladil v bazénu

„Letos jsem udělal velký krok dopředu, podařilo se mi vyjet první pole position, další bednu a bojovat každý závod o nejvyšší příčky. Do konce roku mám stejné cíle: dojíždět do top 10 a nasbírat co nejvíce bodů a zkušeností,“ dodal Salač, jehož nejlepším letošním umístěním je druhé místo v Le Mans.

Zklamáním byl na naopak poslední podnik v nizozemském Assenu, kde mu v závěrečném kole došel benzín a závod nedokončil. „Ta situace nemá na rozhodnutí vliv. Jméno nové stáje oznámím v nejbližších hodinách,“ sdělil Deníku.