Zotavil se po operaci a v Texasu vybojoval první bod do mistrovství světa v kubatůře Moto2. Filip Salač musel po premiérové vystoupení v elitní stáji ELF Marc VDS Racing v úvodním podniku mistrovství světa silničních motocyklů v Kataru na další operaci s pravým předloktím.

Filip Salač v novém týmu ELF Marc VDS Racing | Foto: se svolením Filipa Salače

V Losailu dojel před měsícem na jednadvacáté pozici a stěžoval si na omezujícím syndromu arm pump. Za pár dní absolvoval v Barceloně chirurgický zákrok a musel vynechat Velkou cenu Portugalska. V USA už zase závodil, čemuž před víkendem předcházela v dějišti Grand Prix zdravotní prohlídku. Lékaři rodáka z Mladé Boleslavi prohlédli a před třetím dílem MS uschopnili.

Český jezdec skončil v tréninku dvacátý a díky tomu startoval ze sedmé řady. Brzy se však zapojil do boje o body a poskočil na patnáctou příčku. Tu s přehledem udržel a v závěru dokonce dotíral na soupeře před sebou. Jednu chvíli byl čtrnáctý.

Jel opatrně

V Austinu jel opatrně. „Začal jsem dobře a pak jsem se snažil zůstat v klidu,“ líčil po závodě dvaadvacetiletý pilot. „Bylo to pro mě docela těžké, skoro jako by to byl první start v sezoně.“

Nakonec dokončil závod na bodované 15. příčce. „Ale to není místo, s jakým bych mohl být spokojený. Musím dál tvrdě pracovat. Teď mě čeká další závodní test v Jerezu, a to pro nás bude velmi důležité,“ prohlásil Salač.

Zvítězil Španěl Sergio García, který se probojoval do čela šampionátu. Český závodník na něj ztratil necelých 18 sekund. Jeho týmový kolega Tony Arbolino z Itálie skončil na 11. místě.