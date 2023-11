Formule 1 se po 41 letech vrátila do ulic Las Vegas. Obnovená Velká cena ve městě hříchu se ale zrovna nepovedla. První trénink trval pouhých osm minut, než ho ukončil ulítlý poklop kanálu, který značně poškodil monopost Carlose Sainza z Ferrari.

Dělníci zkoumají díru na závodní dráze před začátkem druhého tréninku na Velkou cenu Las Vegas formule 1. | Foto: ČTK/AP Photo/Nick Didlick

Po pár kolech odstavil vůz Sainz na rovince Las Vegas Boulevard a pořadatelé vyvěsili červené vlajky. FIA v prohlášení uvedla, že na vině je selhání betonového rámu kanálu. Vozy formule 1 generují během jízdy velký přítlak, který funguje jako vysavač. Kvůli kontrole dalších částí tratě už pořadatelé trénink nerestartovali.

Poklop způsobil na ferrari Sainze velké škody. „Situace je taková, že jsme kompletně poškodili monokok, motor a baterii. Myslím, že je to prostě nepřijatelné,“ zlobil se šéf italské stáje Frédéric Vasseur. „Je to pro nás velmi těžké. Bude nás to stát majlant.“

Velký comeback šampionátu F1 mezi unikátní kulisy kasín slibuje nezapomenutelnou show. Jenže je o tom to není. „Ok, show je show, to je dobře, ale to, co se stalo je v dnešní F1 neakceptovatelné,“ zdůraznil Vasseur.

„Myslím, že show je mega, ale nemusíme všechno míchat. Musíme oddělit, co je show a co sportovní stránka,“ dodal.

Dělníci museli trať opravit. Druhý trénink tak musel být o dvě hodiny posunut na 11:00 SEČ. Organizátoři také oznámili, že místo původních šedesáti minut bude trvat 90.

Kvalifikace se pojede o půlnoci na sobotu (9:00 SEČ) a závod začne ve stejný den ve 22 hodin (v neděli 7:00 SEČ). Poprvé od Velké ceny Jižní Afriky v roce 1985 se závod F1 nepojede v neděli.