I po druhém dílu šampionátu formule 2 v Saúdské Arábii zůstává Roman Staněk bez bodu. V prvním závodě v Džiddě byl český pilot diskvalifikován, v hlavním menu víkendového programu po kolizi v prvním kole neprojel cílem.

Závodník ve formuli 2 Roman Staněk | Foto: Joan Codin/FotoFormulak.com

V prvním případě se jednalo o týmovou chybu. Oba jezdci stáje Trident měli v autech nainstalovanou nesprávnou mapu progresivity plynového pedálu. Roman Staněk přišel ve sprintu o desáté místo, jeho týmový kolega Richard Verschoor z Nizozemska dokonce o vítězství.

Staněk věří ve zlepšení. Máme rychlost, hlásí před závodem F2 v Džiddě

„Je to věc, se kterou nic neudělám. Vůbec nám to v závodě v ničem nepomohlo, ale pravidla jsou pro všechny stejná a pokud někdo udělal chybu, je to prostě tak. Prohráváme a vyhráváme jako tým,“ uvedl rozpačitě Staněk.

„Nebylo kam uhnout“

A smůla pokračovala. Hlavní závod pro něj skončil hned po startu, když po kontaktu se Španělem Pepem Martím musel odstoupit. „Mohl jsem si za to tím, že jsem startoval ze středu pole. Kdybych ve čtvrtek neudělal v kvalifikaci chybu, tak startuju zepředu a taková věc se mi nestane,“ litoval.

Netradiční úvod. Nová sezona formule 2 začíná, představí se i český zástupce

„Jeden ze soupeřů se přede mnou otočil. Jak kolem mě ostatní jeli, nebylo kam uhnout a došlo k menšímu kontaktu. Problém byl však v tom, že mi naskočil anti-stall režim. Pak už nešla zařadit jednička a nemohl jsem se rozjet. Musel jsem odstoupit, což bolí,“ přiznal dvacetiletý závodník.

Šampionát F2 pokračuje za dva týdny v Melbourne. „Už od pondělí se začnu na Austrálii připravovat. Tam už musíme bodovat,“ dodal Staněk.