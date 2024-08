Na trati se objeví i elegantní vůz Praga Bohema, do nějž usedne Josef Král. Čtyřiatřicetiletý závodník, který v minulostí startoval v sérii GP2 (dnešní formule 2) a byl blízko angažmá v F1, vypráví Deníku o nadcházející akci, svém závodění i televizním komentování nejprestižnějšího šampionátu.

Vaše jméno se skloňovalo v souvislostí s formulí 1. Proč to nedopadlo?

Tři sezony jsem závodil v GP2 a se svým realizačním týmem jsme se snažili dostat do formule 1. Měli jsme k tomu relativně blízko, ale zároveň dost daleko. Od týmu Hart jsme dokonce měli smlouvu na stole, ale tým v další sezoně zkrachoval. Byli jsme z toho zhrzení, protože jsme tomu věnovali hodně energie i peněz. Pochopitelně byli zklamaní i partneři.

Kam vedly vaše další kroky?

Kvůli nedostatku financí jsem už ani nedojel sezonu GP2 2012. Přitom poslední závod, do nějž jsem nastoupil, jsem ve Spa vyhrál. Ale tím jsem skončil. Byl jsem na motorsport naštvaný, že je hlavně o penězích. Tak to bohužel je. Ani jsem neměl motivaci dál závodit. V další sezoně jsem odjel jen jeden závod série AutoGP v Brně. A pak už nic. Až jednou zavolal bývalý manažer týmu Ferrari Scuderia Praha Racing, že by potřebovali pilota do vytrvalostních závodů Grand Turismo. Přemluvili mě a dá se říct, že to je to dodnes pokračování mého příběhu.

Ve světě nejrychlejších automobilů jste zainteresovaný i jako televizní komentátor F1. Je fajn být stále při tom?

Se Števem Eiselem jsem prošel několik televizních stanic. Letos jsme se přesunuli na stanici Nova Sport. Je to devátá plnohodnotná sezona, ale nyní čerstvá kapitola. Měli jsme spoustu nápadů a všechno, co jsme vymysleli, funguje dobře. Myslím, že to oceňují i diváci, a za sebe mohu říct, že mě to strašně baví.

Živý přenos z akce Red Bull Showrun vysílá v sobotu od 15:00 Nova Action a Voyo.

Vysvětlete, v čem spočívá projekt EisKing F1, kterým komentování na Nově doplňujete?

Rozhodli jsme se nahrávat videa týkající se motorsportu, mého závodění nebo zákulisí formule 1 a umisťovat je na YouTube. Vysvětlovali jsme tam věci, na které nebyl při přenosech prostor. Pak z našich jmen Eisele a Král vznikl název EisKing a pořad, který měl být na vyplnění zimní pauzy. Jenže lidi to začalo bavit, objevovala se moc pěkná čísla a rozhodli jsme se toho dělat ještě víc. Vytvořili jsme i podcast a vznikl nápad, že bychom zvali fanoušky jako hosty. Postupem času z toho vznikla formulová rodina a komunita.

Daří se přilákat velké osobnosti

Co na EisKingu zájemci najdou?

Soutěže i velké eventy. Měli jsme jako hosty bývalé piloty Davida Coultharda a Miku Häkkinena, nebo Güntera Steinera, bývalého šéfa týmu F1 Haas. Daří se přilákat velké osobnosti. Je to podpora našich přenosů a díky tomu získáváme spoustu nových fanoušků. Divácký nováček mnohdy moc nechápe, proč se na okruhu honí dvacet šílenců, ale EisKing jim pomůže mnohé srozumitelně podat. Třeba díky rozboru každého závodu, nebo doplňkovými informacemi jako bylo vysvětlení, čím se při závodech v monopostech ochlazují piloti. Fanoušci pak říkají, že díky tomu mnohé pochopili, a to nás moc těší.

Jak jste zapojení do akce Red Bull Showrun?

Red Bull je náš partner, a tak se jedná o spolupráci. Števo a částečně i já tam budeme moderovat. Mě také čekají jízdy s vozem Praga Bohema, na jehož vývoji jsem se podílel a mám ho na starost po jezdecké stránce.

close info Zdroj: se svolením Josefa Krále zoom_in Formule 1 zavítá do Prahy v rámci Red Bull Showrun

Prozraďte, jaký vůz je Praga Bohema?

Jedná se o československý projekt. Podílí se na něm společnost Praga a hlavním konstruktérem je Juraj Mitro. Vypadá jako závoďák, ale může do normálních provozu. Je to novinka a jeden z nejrychlejších automobilů na silnici. Pyšní se kombinací nízké hmotnosti, silného výkonu a fenomenálního aerodynamického efektu. Najezdil jsem s ním tisíce kilometrů. Stojí hodně peněz, vyjde na nějakých 1,4 milionu euro. Na okruhu se ním dá jet lehce přes 300 kilometrů za hodinu.

V čem jsou ještě jeho přednosti?

Výkon je 720 koní a váží pouze 960 kilogramů. Udivuje mě, že vydrží jezdit celý den v maximálních rychlostech. Jiná auta takové nasazení nevydrží. Výhodou je, že s ním dorazím na okruh, tam odjedu, co potřebuji, pak zase zamířím na silnici a vracím se domů. Skloubit tyto dva světy, je ohromná výzva. Závodění a běžný provoz totiž nejdou úplně dohromady. Je to drahá, ale krásná hračka - prostě silniční hyperautomobil.