„Teď je těžké dělat jakékoliv závěry,“ poznamenal Leclerc po poslední Grand Prix v Melbourne. „Ale abych byl upřímný, tohle silné a spolehlivé auto jelo jako bestie,“ komentoval dvacetisekundový náskok v cíli na trati v Albert Parku.

Nepotřebuje tolik riskovat

„Od prvního do posledního kola mělo vynikající rychlost. Zatím jsme vždycky byli vepředu. Doufám, že to bude pokračovat. A pokud ano, šanci na pěkný výsledek určitě máme,“ vykládal čtyřiadvacetiletý závodník o formuli se vzpínajícím koníkem ve znaku.

Z motokáry do formule? Proč ne. Ani jsem se nehlásila, říká osmnáctiletá Češka

Pro stáj z Maranella je vzepětí odměnou za tvrdou práci na přípravě vítězného vozu. „Máme za sebou dva náročné roky. Být první, je příjemné. Znamená to i příslib, že můžeme vyhrávat i příště. V dalších startech nepotřebuji tolik riskovat nebo dělat něco extrémně speciálního. Vím, že auto je dobré, jen musím odvést svou práci,“ pokračoval.

To že by Charles mohl být automobilovým závodníkem, se rýsovalo už od dětství. Táta Hervé Leclerc byl totiž formulovým jezdcem. Jeho kariéra spadající do 80. a 90. let minulého století sice nepřesáhla F3, a i když ho syn na dráze nemohl vidět, chtěl ho napodobit.

Osudové setkání s Nicolasem Todtem

V osmi letech se stal motokárovým mistrem Francie, jenže o pět let později měl na kahánku. Otci došly prostředky a zdálo se, že rok 2010 bude pro Charlese labutí písní. Naštěstí si ho všiml manažer Nicolas Todt.

Jestli vám toto jméno připadá povědomé, jste na správné stopě. Ano, jedná o syna někdejšího bosse týmu F1 Ferrari a bývalého prezidenta FIA Jeana Todta. Spojení talentovaného závodníka s vlivným manažerem vydrželo dodnes.

It’s a win ❤️

Soooo happy! Perfect weekend.

Forza Ferrari @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/Hzhab92JwQ — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) April 10, 2022

Díky němu podepsal smlouvu s jezdeckou akademií Ferrari. V juniorském věku vyhrál šampionáty GP3 a GP2 a ve formuli 1 debutoval ve stáji Sauber. První výhry se dočkal před třemi roky v belgickém Spa už za volantem ferrari, kde nahradil Kimiho Räikkönena.

Todtovou zásadou je vyhledávat talenty v útlém věku. „Spolupráce začala, když byl hodně mladý. Roky jsem sledoval jeho progres a kontrakt jsme podepsali v Charlesových šestnácti letech. Teď jezdí formuli 1 a jsem na to docela pyšný,“ zmínil Todt.

Učil se od Vettela

Ke zmíněnému premiérovému triumfu Leclercovi pomohla strategie Scuderia Ferrari, když ho po zastávce v boxech pustil zpátky na první místo jeho tehdejší týmový kolega Sebastian Vettel. Dva roky po boku čtyřnásobného mistra světa se ukázaly jako velice cenná zkušenost.

Proč ve formuli 1 nejezdí ženy? Rozhodují staří omezenci, zlobí se závodnice

„Ve vztahu pochopitelně hraje roli soutěživost, ale od začátku jsme spolu dobře vycházeli,“ prohlásil s tím, že na německém pilotovi oceňuje zejména analytický přístup, soustředění na detaily a pokoru. „V tomto směru jsem se od Seba hodně naučil. Sledovat ho bylo pro mě velice zajímavé.“

Baví ho klavír i potápění

Leclerc miluje auta a závodění. Nejsou to ale jeho jediné vášně. Zajímá se také o módu a o hudbu. Dokonce zvládá hru na klavír i kytaru. „Muzika mě uklidňuje. Na klavír hraju už od šesti let, s kytarou jsem začal asi v patnácti, ale chtěl bych se naučit na víc nástrojů,“ nezastíral.

Když se ze závodů vrátí domů do Monte Carla a počasí to dovolí, vyrazí s kamarády potápět se na hluboké moře. „Mám kvalifikaci do čtyřiceti metrů. Myslím, že to bohatě stačí. Ve větší hloubce už stejně není nic vidět,“ vyprávěl.

KVÍZ: Formule 1 vstoupila do nové sezony. Jak (ne)znáte královnu motorsportu?

Ferrari má letos konečně konkurenceschopné auto a k tomu talentovaného pilota. Proto ze strany nedočkavých italských fanoušků šíří nemalá očekávání. Na jezdecký titul čekají už od roku 2007, kdy mohli naposledy jásat díky Finovi Räikkönenovi.

Potěší je Leclerc na konci letošní sezony, která však čítá ještě devatenáct zastávek? Hodně o tom může napovědět nadcházející Grand Prix Emilia Romagna na okruhu v Imole. Jestli vyhraje potřetí, tifosi ho na domácím okruhu vynesou do nebes.