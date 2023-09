Roudnickou partu čeká historicky první čtyřiadvacetihodinovka. I když je historie týmu Buggyra ZM Racing plná úspěchů a účasti v celé řadě okruhových i terénních klání včetně Rally Dakar, o víkendu se do ní zapíše jedna velká premiéra. Tradiční trio Adam Lacko, David Vršecký a Aliyyah Koloc, tentokrát posílené o zkušené piloty Jaroslava Janiše a Jaromíra Jiříka, se v Mercedesu-AMG GT4 postaví na start v Barceloně v rámci seriálu 24H Series.

„Ve světě sportovních vozů není nic víc, než čtyřiadvacetihodinovka. Bude to velká zkouška pro jezdce i celý tým. Během letošní sezony jsme tvrdě pracovali a rádi bychom toto úsilí v Barceloně zúročili. I když jsme ve své kategorii a v hodnocení géteček mezi nejlepšími, pořád jdeme na každý start s pokorou. Jsme stále nováčky a neustále se máme co učit,“ uvědomuje si šéf komunikace Buggyry Jan Kalivoda.

V Barceloně se rozhodne nejen o vítězi závodu na 24 hodin, ale také o evropských šampionech celého seriálu 24H Series. Ve třídě GT4 je tým Buggyra ZM Racing na druhém místě, v celkovém pořadí vozů specifikace GT (tedy včetně výkonnějších speciálů GT3) patří pilotům Buggyry třetí pozice. V obou kategoriích ztrácí na vedení pouhé dva body.

Vůz Mercedes-AMG GT4 prošel před vrcholem sezony celkovou repasí. Ještě před Španělskem si jej celá posádka vyzkoušela na trati v Mostě. „Auto je po velkém servisu, tak jsme ho chtěli rozjezdit a přesvědčit se, jestli je v pořádku. Vyzkoušely si ho také naše dvě nové posily, Jaroslav Janiš a Jaromír Jiřík. Porovnávali jsme časy a data a získali další dva pohledy na to, jak by auto mělo fungovat a kde má rezervy,“ uvedl David Vršecký.

Dvojnásobný evropský šampion v závodech tahačů na okruzích se na závody na trati známé i z formule 1 velmi těší. „V podstatě jsme se na to připravovali po celý rok. Začínali jsme šestihodinovkami, teď jsme absolvovali dvanáctihodinovku. Závod na 24 hodin je pořád dvakrát tolik, přece jen to bude něco nového. Náročný bude hlavně v noci. Je přihlášeno spousta aut, takže bude hodně předjíždění. A každý takový manévr je potenciální problém,“ vysvětlil Vršecký.

Někde se musí začít

Adam Lacko se jako jediný z „kmenového“ tria v Mercedesu-AMG GT4 letos k závodění sportovních vozů vrátil, protože s nimi nasbíral během své dlouhé sportovní kariéry už hodně zkušeností. Ale to, co tým Buggyra ZM Racing čeká v Barceloně, bude i pro něj novinkou. „Vrátil jsem se po letech k endurance a cítím nové výzvy. Zatím nejdelší závod, co jsem jel, byla dvanáctihodinovka. Vždycky jsem si chtěl závod na 24 hodin zkusit. Nejraději v Le Mans, ale někde se musí začít, že? Na endurance je nejtěžší noc, kdy vidíte jen světla ve zpětném zrcátku a musíte umět odhadnout, jak rychlé auto se k vám řítí a co udělá třeba v zatáčce,“ připomněl.

Aliyyah Koloc má za sebou lednovou premiéru v Rally Dakar, ovšem v Barceloně ji čeká nejdelší závod „asfaltové“ kariéry. Vedle ostrých testů na trati se na něj připravovala na simulátoru.

„Týden před Barcelonou jsme absolvovali testy v Mostě. Cítím se výborně, osobně jsem se svojí formou velmi spokojená. Ve Španělsku mě čeká nejdelší okruhový závod kariéry. Bude to nová zkušenost, ale chci si to užít. Pracovala jsem na tom, abych na tak náročný podnik byla fyzicky i duševně připravená. Musím se naučit během tak dlouhého závodu odpočívat, mívám totiž problémy usnout. Máme dobrou posádku, tak doufám, že se nám bude dařit,“ věří Aliyyah.

Jaroslav Janiš je, co se účasti ve vytrvalostních závodech týče, nejzkušenějším členem posádky týmu Buggyra ZM Racing. Na svém kontě má i dva starty v Le Mans s vozem Spyker. „Jsem rád za tu možnost si znovu zkusit závod na 24 hodin. Jsem také rád, že jsem si mohl Mercedes-AMG GT4 ještě předtím vyzkoušet v Mostě. Nastavili jsme podvozek i brzdy a jsme maximálně připraveni. V poslední době jsem na čtyřiadvacetihodinovky zvyklý z pozice inženýra. Teď se vrátím do pozice jezdce, ale chci být i součástí týmu pro závodní strategii. Jsem rád, že teď budu moci spojit obě mé oblíbené věci v jednu,“ vysvětlil Jarek.

Jaromíra Jiříka čeká o víkendu dvojitá premiéra: poprvé v barvách Buggyry a poprvé s vozem GT4. „Těším se moc. Jen mám strach, abych byl dostatečně rychlý, abych týmu dokázal pomoci a posádku moc nebrzdil (smích). Děkuju Martinu Kolocovi na nabídku startovat v Barceloně, protože strašně rád závodím a hrozně mě to baví,“ řekl okruhový veterán. Jiřík závodí už 25. sezonu a v roce 2014 dokonce vyhrál s týmem Scuderia Praha čtyřiadvacetihodinovku právě v Barceloně. „Nejtěžší na závodě na 24 hodin je udržet koncentraci a jezdit všechna kola stejně nebo s minimálním rozdílem. Když je na trati provoz, je těžké udržet si svůj rytmus a nenechat se z něj vyvést,“ dodal.

Čtyřiadvacetihodinovka v Barceloně startuje v sobotu v pravé poledne. Přechází jí páteční kvalifikace, která je rozdělena na tři části.

Program závodu 24H Barcelona:



Pátek 15. září:

12:05 – 13:35 volný trénink

16:25 – 17:20 třídílná kvalifikace

20:45 – 22:15 noční trénink



Sobota 16. září:

12:00 start čtyřiadvacetihodinovky



Neděle 17. září:

12:00 cíl čtyřiadvacetihodinovky