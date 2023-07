Bude to zase mazec. Kdo si nechce nechat ujít finálový závod světové série ve fourcrossu horských kol, musí přijet příští víkend do Jablonce nad Nisou. Ve Ski Areálu Dobrá Voda respektive v JBC bikeparku se při 10. ročníku JBC 4X Revelations budou dít věci.

V Jablonci čeká každého za týden báječná podívaná | Foto: Se svolením JBC 4X Revelations

Přes deset tisíc diváků bude ve dnech 13.-15. července svědky nejšílenějšího závodu horských kol na území Česka. Kromě klání za účasti světové špičky ve foucrossu v čele s Tomášem Slavíkem se mohou těšit na leteckou exhibici.

Zdroj: Youtube

Nad hlavami bude předvádět krkolomné kousky vicemistr světa a mistr Evropy v letecké akrobacii Martin Šonka a v další exhibici se představí mistr světa v akrobatickém paraglidingu Victor Carrera z Chile. Ani o noční program netřeba mít obavy. Postará se o něj masivní afterparty plná nabušených kapel a Djs.

Konec dlouhého ticha před bouří

Bude to obrovská show. Na trati plné špiček nejen tuzemské, ale i světové bikové scény si to loket na loket rozdají největší hvězdy na nejtěžší fourcrossové trati světa. Letos se JBC 4X Revelations navíc stane poprvé finálovým závodem celé série, a tak se v Jablonci rozhodne nejen o vítězi závodu, ale i o šampionovi letošního seriálu.

Vzhledem k aktuálnímu žebříčku se jím může stát vedoucí muž seriálu Tomáš Slavík, který se nedávným triumfem ve Val di Sole dostal do čela série. Ovšem v těsném závěsu mu dýchá na záda Polák Gustaw Dadela a Brit Scott Beaumont. Kdokoliv z této trojice může v Jablonci slavit titul.

V Jablonci čeká každého za týden báječná podívanáZdroj: Se svolením JBC 4X Revelations

„Bylo to dlouhé ticho před bouří, ale tohle ticho je za námi! Jde se znovu akce, takže si nachystejte hrozítka. A víc, než kdykoliv jindy, protože desátý ročník Revelations oslavíme u nás na kopci! Jestli byl někdy důvod, kdy vzít vlajky, fandítka, trubky, motorový pily a vše, co dělá hluk - tak je to letos,“ láká Datel fanoušky na svém facebookovém profilu.

Otázka tedy zní: obhájí na trati JBC 4X Revelations dosud neporažený domácí rider a hlavní organizátor celé akce vítězství v desetinásobném hattricku? To je jeden z důvodů, proč být v JBC bikeparku u toho.

Program JBC 4X Revelations 2023

Čtvrtek 13. 7. Tréninky a registrace 14:00-17:00 registrace, 16:00-18:00 oficiální tréninky, 18:00 Riders BBQ (Jablonecká přehrada)

Pátek 14. 7. Oficiální tréninky, kvalifikace, dětský závod 14:00-15:30 finální registrace, 15:30-17:30 oficiální tréninky, 18:00-19:30 Revelations KIDS event, 21:00-03:00 Warm-up party

Sobota 15. 7. Oficiální tréninky, exhibice, hlavní závod, afterparty 16:00-17:45 oficiální tréninky, 18:00-18:30 zahajovací ceremoniál JBC 4X Revelations, 18:30-19:00 exhibice Martina Šonky a Victora Carrery, 19:00-20:30 JBC 4X Revelations - hlavní závod, 20:30-21:00 vyhlášení vítězů, 21:00-04:00 afterparty