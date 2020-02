Historicky nejúspěšnějším jezdcem mistrovství světa silničních motocyklů je Giacomo Agostini. „Božský Ago“, jak se mu po dobu závodní kariéry přezdívalo, byl ve čtvrtek hostem na slavnostním vyhlášení motoristické ankety Zlatý volant. Italova bilance je úctyhodná byl patnáctkrát mistrem světa a vyhrál 122 velkých cen. Pamětníci vzpomínají na jeho spanilé jízdy na starém brněnském okruhu.

Vyhlášení ankety Zlatý volant. Vpravo Giacomo Agostini | Foto: Zlatý volant

Myslíte, že vás může někdo překonat?

Doufám, že ne. (smích) Ale samozřejmě se to stát může. Valentino Rossi měl dobře našlápnuto, ale už je to spousta let, co nevyhrává. Šanci mají někteří mladí jezdci. Marc Marquéz už má tuším osm titulů. Je stále ještě mladý a pořád jezdí rychle. Určitě by rád pokořil můj rekord a věřím, že se mu dost přiblíží. Bude záležet, jak dlouho si udrží vrcholnou kondici.