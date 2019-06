Velkou cenu Kanady formule 1 vyhrál lídr mistrovství světa Lewis Hamilton díky penalizaci německého rivala Sebastiana Vettela za nebezpečný manévr. Vettel se svým ferrari sice projel cílem sedmého závodu sezony jako první, ale po pětisekundovém trestu za nebezpečné počínání v 48. kole se vítězem stal Brit. Prodloužil tak letošní neporazitelnost Mercedesu.

Britský jezdec Lewis Hamilton ze stáje Mercedesu na startu Velké ceny Kanady formule 1 | Foto: ČTK/ČTK

"To není způsob, jak jsem chtěl vyhrát. Ale rád to přijmu," řekl obhájce titulu Hamilton. Vettel jej donutil přibrzdit a málem natlačil na zeď poté, co chyboval v nájezdu do zatáčky a po projetí trávou se vrátil na trať. Sportovní komisaři vyhodnotili, že ohrozil soupeře, a udělili mu penalizaci.