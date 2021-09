Dvaatřicetiletý Ricciardo si připsal osmé vítězství v kariéře a první od Velké ceny Monaka v roce 2018. Ještě delší čekání díky australskému pilotovi ukončil McLaren, který naposledy triumfoval v Brazílii v roce 2012.

"Už bylo na čase," řekl Ricciardo s tím, že by do věty rád vložil několik sprostých slov. "Být v čele prakticky celý závod, to nikdo z nás absolutně nečekal. Neměl jsem nějakou mega rychlost, ale stačila na to, abych za sebou Maxe udržel," dodal.

Zásluhou Landa Norrise navíc britská stáj také po jedenácti letech obsadila ve Velké ceně první dvě místa. Třetí byl po velké stíhací jízdě Valtteri Bottas, který po výměně motoru odstartoval z posledního místa. Pilot Mercedesu dojel čtvrtý, ale na stupně vítězů mu pomohl pětisekundový trest pro třetího Sergia Péreze. Jezdec Red Bullu se propadl na páté místo.

Ricciardův skvělý start

Ricciardo skvěle odstartoval, okamžitě se posunul na první místo před Verstappena a nizozemského favorita za sebou dokázal držet až do zastávky v boxech ve 23. kole. Rozhodujícím okamžikem ale byla kolize Hamiltona s Verstappenem o tři kola později.

Hamilton se při výjezdu z boxů vrátil na trať mezi Norrisem a Verstappenem, jenž se před tím propadl pořadím po nepovedené výměně pneumatik. Favorité šli okamžitě do souboje a v zatáčce mezi nimi stejně jako v červenci v Silverstonu došlo ke kolizi.

Red Bull po kontaktu vyletěl do vzduchu a spadl shora na Hamiltonův mercedes. Zatímco ve Velké ceně Británie si obhájce titulu i přes nehodu nakonec dojel pro vítězství, tentokrát ani jeden z favoritů pokračovat nemohl.

"Nechal jsem mu tam dost místa. Byla to stejná situace jako předtím ve čtvrté zatáčce, kdy jsem byl já v Maxově pozici. Já jsem ustoupil, zatímco on, i když věděl, jak to dopadne, tak neustoupil. Nevím, co k tomu víc říct," řekl Hamilton pro Sky Sports.

"Věděl jsem, že to bude těsné. Šel jsem tam zevnitř a on mě neustále zavíral, já jen chtěl závodit," reagoval Verstappen. "Lidi teď budou připomínat Silverstone, ale nečekal jsem, že se na mě bude tak tlačit. Kdyby to neudělal, tak tam zbylo dost místa," dodal.

"Abyste projeli tu zatáčku, tak musí chtít oba piloti. Když to chce jen jeden, tak to nefunguje a bohužel došlo ke kontaktu," přidal Verstappen. "Bylo to nešťastné, ale jsme profesionálové a nebudeme to nijak dál řešit. Ale klidně se o tom spolu můžeme pobavit," dodal.

Zatímco po kolizi v Silverstonu mezi stájemi létala ostrá slova, šéf Red Bullu byl tentokrát smířlivější. "Hlavní je, že halo (ochranný systém hlavy) odvedl svou práci a nikomu se nic nestalo," připomněl Christian Horner, že Verstappenův vůz dopadl přímo na kokpit mercedesu.

"Podle mě Lewis nechal Maxovi dost místa v první zatáčce, ale ve druhé už ne. Myslím, že Max byl v právu, aby mu tam nechal víc místa, ale je těžké přesně určit, kdo to zavinil. Určitě se na to jde dívat jako na závodní incident," přidal Horner.

Vedení formule případ prošetřuje, ale případné sankce zatím neoznámilo. "Uvidíme, jak to dopadne. Ve fotbale bychom tomu řekli taktický faul. Max věděl, že když před ním Lewis zůstane, tak má jisté vítězství," prohlásil šéf Mercedesu Toto Wolff.

Překvapivý vítěz

Velká cena Itálie měla překvapivého vítěze druhým rokem po sobě. Loni si v Monze první triumf v kariéře připsal Pierre Gasly z Alpha Tauri, kterému tehdy nahrál Hamiltonův trest za nepovolenou zastávku v boxech.

Mistrovství světa bude za dva týdny pokračovat závodem v Soči. Před Velkou cenou Ruska má Verstappen na prvním místě průběžného pořadí stále pětibodový náskok před Hamiltonem. Třetí je s výraznou ztrátou Bottas.