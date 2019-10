„Už jsem zde titul slavil loni, ale bude to těžké. Mexiko je vzhledem ke konstrukci našeho monopostu asi nejhorším závodem v sezoně,“ řekl Hamilton, hvězda stáje Mercedes. Předpokládá, že na dlouhých rovinkách budou mít navrch vozy Ferrari: „Bude velmi obtížné je tady porazit.“

Jeho jediným soupeřem v boji o titul letošního šampiona je ovšem druhý jezdec Mercedesu Valtteri Bottas. Šance finského závodníka nejsou právě obří: na Hamiltona totiž ztrácí propastných 64 bodů a do konce sezony přitom scházejí poslední čtyři závody.

Jaký výsledek bude hrát úřadujícímu mistrovi světa do karet? Variant je celá řada, ideální by pro něj ale bylo, kdyby dojel do třetího místa a Bottas aby na stupních vítězů scházel. Záležet bude rovněž na bonusovém bodu za nejrychlejší kolo závodu. Jednoduše řečeno: Hamilton musí získat alespoň o 14 bodů více než Bottas.

Nudná dominance?

„Nic neočekávám. Snad to bude dobrý závod, dáme do něj všechno,“ hlásí Hamilton opatrně. Čtyřiatřicetiletý Angličan ovšem dobře ví, že o šestý titul (a třetí v řadě) by ho mohla připravit už jen zvlášť zlovolná shoda okolností. Jeho nadvláda nad zbytkem F1 je totiž ohromující a nijak neslábne.

U Mercedesu z toho mají pochopitelnou radost: Hamilton od roku 2014 vyhrál 52,8 procent všech Velkých cen a celá stáj dokonce 75 procent. Pokud jde o Pohár konstruktérů, Mercedes ho letos získal pošesté za sebou. Trochu méně nadšení jsou z toho nezaujatí diváci, kteří mají dojem, že boj o první místo šampionátu je v posledních letech předem rozhodnutý.

„Pokud říkáte, že je to nuda, úplně to chápu. Ale nedávejte vinu jezdcům. My nevymýšlíme pravidla. Pod tlak musíte dostat ty lidi nahoře, kteří by měli dělat dobře svou práci. Místo toho už dlouho dělají samé chyby,“ řekl Hamilton před časem. Podle něj by měli mít jezdci větší slovo při tvorbě pravidel, pak by byly závody napínavější. „Nechtějí s námi jednat,“ postěžoval si na vedení formule 1. Dojde příští rok konečně ke změně?

Oddaný vegan, který chce spasit svět



Lewis Hamilton není jen nejlepším závodníkem své generace ve formuli 1. Někdejší playboy a vymetač večírků se v posledních dvou letech mění: stal se veganem a často mluví o životním prostředí a záchraně planety. A zřejmě to bere dost vážně.



„Jsem smutný, když vidím, kam se svět ubírá. Vyhynutí našeho druhu je čím dál pravděpodobnější, protože vyčerpáváme své zdroje,“ napsal Hamilton minulý týden na sociální síti. Jeho recept je jasný: „Staňte se vegany, to je jediný způsob, jak zachránit planetu.“



Není to poprvé, co tento britský pilot rychlých strojů vyzval lidstvo k veganství a udržitelnému rozvoji. Dokonce se snaží jít sám příkladem: aby byl jeho život ekologičtější, prodal nedávno svůj soukromý tryskáč a v září v Londýně otevřel veganskou restauraci.



„Někdy mám pocit, že všeho nechám. Proč se obtěžovat, když je ve světě takový zmatek a lidé se o to nestarají,“ uvedl Hamilton. Podle něj potřebují lidé hlavně vzdělávat, aby pochopili škodlivost živočišných produktů. „Trvalo mi 32 let, než jsem pochopil svůj dopad na svět,“ vyznal se.



Asi nepřekvapí, že Hamilton se svými postoji často naráží. Už když poprvé odsoudil potraviny živočišného původu, stal se terčem upřímné zloby ze strany britských farmářů. Další lidé upozorňují, že právě hvězda motoristického sportu, která celý život buď sedí za volantem, nebo létá po světě, není tak docela kompetentním soudcem v záležitostech životního prostředí.



To si myslí i Fernando Alonso, Hamiltonův bývalý rival. „Všichni víme, jak Lewis žije. Piloti F1 mají za rok 200 cest letadlem. Pak nemůžete nikomu říkat, aby nejedl maso,“ podotkl Alonso. A další jezdec Romain Grosjean dodal, že veganství je podle něj pro sportovce dokonce škodlivé.