Jak hodnotíte páteční tréninky?

V ranním nás všichni viděli a jelo to. Motorka fungovala dobře. Odpoledne jsme ji chtěli ještě vychytat, místo toho jsme ji ale změnili k horšímu. Nedalo se na ni jet. Bylo to strašně obtížné, snažil jsem se to tahat i přes to, že jsem jel sám. Jenže to nešlo. Je to velká škoda, čekal jsem mnohem víc.

Co je třeba zlepšit?

V sobotu je cíl jednoduchý, nesmíme jít doprava, kam jsme šli v pátek, ale doleva. Vždy jsou dvě varianty, zkusíme tu druhou a věřím, že bude fungovat. Páteční nastavení motorky není ideální. Je třeba to vychytat, stroj se mi strašně těžko zvedal, když jsem padal doprava, měl jsem navrchu předek, takže nešlo zatočit, musel jsem ubrat plyn, aby předek spadl dolů, zabrzdit, abych se dostal, kam jsem potřeboval a potom jsem teprve zatáčel. To byl páteční problém.

Když se to vychytá, bude sobota úplně o něčem jiném?

Jednoznačně. Zatím jsem jezdil kolo přes dvě minuty a devět vteřin, až budu jezdit o vteřinu rychleji, bude to ono. Jenže jak jsem říkal, motorka nefungovala. Těším se na sobotu až se to vychytá a vyzkouším zase nové věci.

Budete ve třetím tréninku riskovat, abyste poskočil do výhodnější kvalifikační skupiny?

Určitě, a proto máme nachystané dvě nové sady gum, což je strašně důležité. Ráno rozjedu tři čtyři kola na starých, pak pojedu nové pneumatiky. Věřím, že motorka už bude fungovat, jak má a s tím souvisí i to, že musím riskovat. Ve druhém tréninku jsem jel tak, abych nespadl, protože jsem věděl, že stroj nefunguje. Chtěl jsme ho dovézt do cíle vcelku. Hned jsem věděl, že je něco špatně.

Je toho třeba vychytat hodně na motorce?

Zas tolik ne. Gumy budou v podstatě stejné. Jenom si musíme pohrát s nastavením. Motorka v šikanách a esíčkách pokaždé padala. Je třeba změnit trochu geometrii, dát zadek víc navrch, aby předek šel automaticky dolů. To je celý klíč. Víme, co je špatně. Jen je třeba stroj naučit fungovat tak, jak je třeba.

Jak si zatím užíváte Velkou cenu v Brně?

Hltám to už od středečního rána, kdy byla tiskovka v Planetáriu. Baví mě lidi, atmosféra a prostě celý ten kolotoč kolem toho. Je to trochu vyčerpávající, ale to k tomu patří. V Brně nejedu poprvé a vím, co od něj očekávat. Jediné co to zatím kazí je, že jsem trochu nešťastný z druhého tréninku. Ani ne tak z výsledné pozice, ale spíš z toho, že jsem nezajel lepší čas.

Vyhecuje vás domácí závod víc?

Je pravda, že Brno mi dává supersílu. Jsem si vědom toho, že lidi tady fandí nám, českým jezdcům. Tohle mám v hlavě a baví mě to. Neberu to jako stres. Je tu spousta sponzorů, kteří do toho dávají hodně peněz kvůli nám. Tohle je potřeba si také uvědomit.