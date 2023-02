Strávit dvě zklamání za sebou, není vůbec snadné. Na „holkách z kanclu“ je ovšem pozitivní a sympatická jedna vlastnost - nikdy to nevzdávají. V afrických pustinách se však letos přes všechny překážky objeví. A věří, že za rok v lednu pojednou i arabský Dakar.

Romantický příběh se nekonal

„Start na Africa Eco Race mohl být takovým romantickým pokračováním našeho příběhu v tom smyslu, že dojedeme do senegalské metropole, kde býval původní cíl afrických Dakarů,“ vyprávěla Lenka Hlavatá, pilotka a manažerka týmu.

Neúčast ji mrzela i proto, že se v roce 2020 byla v Dakaru podívat. „Organizátor nás svezl kolem Růžového jezera i po ikonické pláži, kudy vede poslední exhibiční etapa. Atmosféra závěru rallye byla úžasná, monstrózní. Celou mě uchvátila,“ vzpomínala závodnice, která byla pár týdnů nadšená, že se jejích úsilí ubírá správným směrem.

Ollie je nadšená z třetího místa. Týmový parťák je nejlepším Čechem mezi klasiky

Po lednovém verdiktu organizátorů Africa Eco Race však musela situaci nejdřív slušně řečeno vydýchat. „Jestli jsem byla na podzim kvůli Rallye Dakar smutná, tak v lednu jsem byla velice velice nahněvaná…,“ hledala jen obtížně slova, která nepatří mezi vulgární výrazy.

„Měly jsme prakticky všechno nachystané. Domlouvaly jsme se s holandským týmem QFF Adventures, který nám měl poskytovat technickou a servisní podporu… Musely jsme přemýšlet, co dál, aby vynaložené úsilí a energie nepřišly vniveč a dokázaly jsme z toho aspoň něco vytěžit,“ líčila tíživou situaci.

Ideální šance, jak otestovat auto i sebe

Zakrátko se však ozvali Nizozemci s dotazem, jestli by s nimi Podpatky na plynu na konci dubna odjely na Morocco Desert Challenge. „Přišlo mi to super, ale musela jsem vysvětlit partnerům, že dál směřujeme k Dakaru 2024. Akorát že to vezmeme přes Maroko. Ostatně až tam dojde k opravdovému testu posádky a vozidla,“ zmínila buginu pro kategorii SSV (T4).

Morocco Desert Challenge má osm etap. „To není o moc míň, než měla mít zrušená Africa Eco Race. Překvapilo mě, že tam bude docela silná konkurence. V naší kategorii je totiž přihlášeno třikrát víc posádek, než kolik jelo v lednu na Rallye Dakar. Je to ale určitě tím, že Maroko je blíž a vyjde levněji.“

Ve stodvaceti letěl přes řidítka. Zubařka mu vytáhla z čelisti vylomenou kůstku

Podpatky na plynu tam budou mít k dispozici pronajatý vůz Can-Am Maveric. „Je to v podstatě identický model, jaký máme doma. Holanďané nám ho dodají v dakarské úpravě, aby splňoval předpisy FIA, a přivezou ho přímo do marockého Agádíru, kde se setkáme,“ popsala dva měsíce vzdálenou budoucnost.

Podle Lenky Hlavaté bude Morocco Desert Challenge ideální šancí, jak si před Rallye Dakar něco srovnatelného zajet a otestovat auto i sebe. Na rozdíl od navigátorky Gabriely Budínové, která ji pod dívčím jménem Novotná jako motocyklistka dvakrát absolvovala, je totiž absolutním nováčkem.

„Holky z kanclu“ budou chtít být víc vidět

„Potřebuju nasbírat zkušenosti. Pořádně se seznámit s pískem, ohmatat si řadu věcí a vyzkoušet si, jestli bude všechno fungovat tak, jak jsme se na to připravovaly. Je to taková první výzva. Samozřejmě se může ukázat, že jsem úplně neschopná, a už si se mnou nebude chtít do auta nikdo nikdy sednout,“ culila se řidička a autorka projektu Podpatky na Plynu v jedné osobě.

Po Maroku by podle Hlavaté mohly přijít další soutěžní starty. „Cesta k Rallye Dakar by měla být letos víc závodní a kontaktní. I s ohledem na fanoušky. Chtěly bychom být víc vidět,“ dodala.