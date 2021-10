„A tak jsem odhodil helmu a začal mu cosi vyčítat. Vy ten příběh asi dobře znáte, protože to zachytily televizní kamery, ale je potřeba ho zasadit do kontextu,“ dodal Francoise Delecour.

„A znovu jsme skončili mimo trať, i když jsme do ničeho nenarazili, já měl strach. Navigoval mě tehdy Sabrinin manžel,“ popisoval.

„Můj spolujezdec tehdy málem zemřel, já měl jen dvě zlomená žebra,“ řekl s tím, že za 14 dnů nastoupil do RAC rallye v Anglii, přestože ho nechtěli pustit na start.

„Ona je to opravdu spíš hloupá pověst, která vznikla po ošklivé nehodě v Austrálii 2001,“ reagoval na poznámky o tom, že je známý bouřlivák i samotný Delecour.

Na parťáka, kterého provází pověst velmi temperamentního muže, nedá dopustit. „Znám Francoise velice dobře, lépe než většina ostatních, je to hodný člověk,“ uvedla na jeho adresu.

Už dvanáct let je jeho navigátorkou Sabrina De Castelliová. „Je naprosto fantastická. Když sedí vedle mě, jsem si naprosto jistý, protože ona je v autě naprosto uvolněná,“ pochvaloval si Delecour, který předtím jezdil i s jejím mužem.

„Mezi soupeři bude řada zkušených jezdců, kteří znají trať velmi dobře,“ uznal Francois Delecour. „Samozřejmě se budeme snažit udělat co nejlepší výsledek,“ pokračoval a připomněl svoji zkušenost z rumunského šampionátu, který jezdil před šesti sedmi lety. „To byla podobná situace, také tam se sešla velká konkurence. Ale byl jsem tam třikrát mistrem,“ pochlubil se rodák z Cassellu na severu Francie.

„Rallye je můj život, od šesti let jsem sledoval závody,“ vyprávěl legendární Francouz, jenž začal závodit v 18 letech. Na kontě má 96 podniků mistrovství světa.

| Foto: Foto: AM Comminications

Francouzský pilot Francois Delecour se spolujezdkyní Sabrinou De Castelliovou při autogramiádě v Plzni. | Foto: Foto: AM Comminications

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.